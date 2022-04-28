نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدجاج المشوي على طريقة الحاتي بتتبيلة جبارة وطعم أحلى من المحلات في المقال التالي

الدجاج المشوي من الأكلات السريعة التي يحبها الجميع خاصة إذا تم تناولها مع سلطة الطحينة وسلطة خضراء وخبز بلدي ويمكن عملها في البيت بتكلفة أقل من الجاهزة ومضمونة وصحية، وتعد وجبة غداء متكاملة إذا تم تقديمها في العزومات بجانب أرز مبهر واليوم نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي فتابعونا. الدجاج المشوي على طريقة الحاتي المكونات: دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى 4 أجزاء.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بابريكا.

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة زنجبيل وقرفة.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة زعتر.

5 فصوص ثوم مفروم. طريقة التحضير: نغسل الدجاجة جيدا بالماء والطحينة والملح للتخلص من الزفارة التي توجد بها ثم نتركها في محلول النقع لمدة 8 ساعات حتى تصبح طرية. محلول النقع هو ربع ملعقة من الزنجبيل مع ملعقة من الملح والقليل من الفلفل الأسود الحصى بعد ذلك نجهز وعاء كبير. ونضع جميع مكونات التتبيلة ونقلب جيدا ثم نفرك الحشوة داخل الدجاج ومن الخارج أيضا ثم تغطي واتركيها لمدة عدة ساعات. نسخن الفرن جيدا وفي القاع نضع صينية مع شرائح من الليمون وملعقة من التتبيلة وعلى الشواية نضع الدجاجة من ناحية الجلد. نتركها لمدة ساعة مع التقليب من وقت لأخر حتى تنضج تماما وتأخذ اللون الذهبي ثم تقدم وهي ساخنة مع الأرز والسلطة وبالهنا والشفا. ويمكن تسوية الدجاجة في الكيس الحراري أو على البوتاجاز ولكن يجب وضع كوب من الماء ثم نضعها تحت الشواية حتى تحمر. طريقة شوي الفراخ على الفرن المكونات: دجاجة مقطعة.

بصلة مبشورة.

حبة طماطم مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة كاتشاب.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة خل.

5 فصوص ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة زعتر جاف.

ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة. طريقة التحضير: نتبل الدجاجة بالطماطم والبصل مع رشة من الفلفل الأسود وباقي البهارات والكاتشاب واحرصي على وضع التتبيلة من الداخل أيضا. نغطي الدجاجة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نضع الدجاجة في صينية وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج وتحمر. عمر شويل - جدة الدجاج المشوي على طريقة الحاتي بتتبيلة جبارة وطعم أحلى من المحلات - ثقفني

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