أسهل طريقة لعمل كحك العيد في البيت دايب وناعم زي المحلات المشهورة

أسهل طريقة لعمل كحك العيد تبحث عنها الكثير من ربات البيوت والمبتديئات، فمع قرب عيد الفطر يتزايد البحث يوميا عن طريقة عمل كحك العيد في البيت، حيث يعد الكحك والبسكويت من المخبوزات المرتبطة بقدوم العيد ولا يوجد بيت يخلو من تلك الحلوى في العيد، ومع ارتفاع أسعار كحك العيد في محلات الحلويات الشهيرة ستقدم لكم أسرة “ثقفني” طريقة عمل كعك العيد الناعم الدايب بمكونات اقتصادية متوفرة في مطبخك، لتحصلي على كعك بمذاق شهي ينافس المحلات المعروفة.

أسهل طريقة لعمل كحك العيد

وخلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة سهلة لعمل كحك العيد بطعم مميز سينول اعجاب جميع أفراد أسرتك وضيوفك، حيث يمكنك تقديمه بمفرده أو بجانب المشروبات المختلفة في أول أيام العيد، ويمكنك أن تجعلي أطفالك يشاركونك في عمل الكحك الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالبهجة والسرور.

مكونات كحك العيد

كيلو دقيق متعدد الاستخدام.

5 جرام من دقيق السيمولينا.

10 جرام رائحة كحك.

20 جرام من البيكنج بودر.

50 جرام من السكر.

200 مل من اللبن.

400 – 500 جرام سمنة صفراء دافئة.

للحشو:

عجوة أو ملبن أو مكسرات.

للتزيين:

سكر بودرة.

طريقة عمل كحك العيد