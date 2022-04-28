دهنه واحدة منه قبل النوم تزيل التجاعيد وتشد الوجه تبييض البشرة من اول استعمال

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الوجه الصحي المشرق يعتبر من أهم علامات الجمال ولذلك تهتم كل فتاة بجمالها ومع عمر الثلاثين تحرص الكثير منهم على استخدام منتجات للعناية بالبشرة تحتوي على كولاجين لملئ الخطوط الدقيقة والتخلص من التجاعيد، ولكن مع تقدم العمر تبدأ التجاعيد بالظهور على الوجه خاصة في مقدمة الوجه وحول الفم والعين واليوم نقدم لكم خلطة جبارة لإزالة التجاعيد وشد الوجه. خلطة لشد الوجه في يوم المكونات: ملعقة من الحناء البيضاء.

نصف ملعقة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كمية مناسبة ماء ورد.

ملعقة صغيرة زيت لبان الذكر. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الحناء مع النشا والحليب البودرة ونقلب ثم يضاف الزبادي ونعجن بماء الورد حتى تتكون عجينة ناعمة. نوزع المزيج على البشرة بالكامل وخاصة الوجه والرقبة ويمكن وضعه على اليدين اتركيه لمدة 20 دقيقة. ثم يغسل بالماء الفاتر والبارد لغلق المسام بعد ذلك ادهني كمية مناسبة من زيت لبان الذكر مع التدليك من أسفل إلى أعلى. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت ناعمة وبيضاء خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة. ماسك سريع المفعول لشد البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من العسل.

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج بياض البيض بالمضرب السلك حتى يصبح القوام كثيف ثم يضاف السكر والحليب وبعد ذلك نذوب زبدة الشيا على حمام ماء ساخن. ونضيف العسل والزبدة على خليط البيض ونقلب الآن أصبح الماسك جاهز لوضعه على البشرة احرصي على توزيعه بالتساوي. ويجب عدم التحدث أثناء وضعه على البشرة اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل وسوف تلاحظي أن التجاعيد أصبحت تقل بشكل تدريجي مع التكرار. الأفوكادو والموز لشد البشرة وتبييضها المكونات: نصف ثمرة من الأفوكادو الناضجة.

حبة موز متوسطة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

قطرات من زيت اللوز. طريقة التحضير: نضع الأفوكادو والموز وباقي المكونات في الكبة أو الخلاط واخفقيه جيدا حتى تتجانس ثم توضع على البشرة مع التدليك. اتركي الخليط على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء ستصبح بشرتك بيضاء وناعمة تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لشد البشرة وإزالة التجاعيد. عمر شويل - جدة دهنه واحدة منه قبل النوم تزيل التجاعيد وتشد الوجه تبييض البشرة من اول استعمال - ثقفني

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