نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر القوارب بالسبانخ وصفة شهية ومفيدة للكبار والصغار في المقال التالي
فطائر القوارب، الفطائر بمختلف أنواعها من المعجنات الشهية اللذيذة المقدمة بحشوات عديدة مختلفة وجميعها مفيدة للجسم سواء كانت لحم أو دجاج أو جبن أو زعتر فحسب نوع حشو الفطائر تكون الفوائد، كما أن الفطائر مناسبة لأي وجبة على مدار اليوم سواء الفطار أو العشاء أو بجانب وجبات الغداء واليوم نعرفكم على طريقة عمل فطائر القوارب بشكل جديد ومختلف.
مكونات فطائر القوارب بالسبانخ
مكونات عجينة الفطائر هي واحدة لكافة أنواع الحشوات ولكن تختلف في المكونات الإضافية المخصصة للحشو حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير العجينة:
- خميرة فورية: ملعقة حجمها كبير.
سكر: نصف ملعقة حجمها كبير.
- ماء بدرجة حرارة المكان: نصف الكوب.
- ملح طعام: ملعقة حجمها كبير.
- دقيق: كوبان كاملان.
- حليب سائل بدرجة حرارة المكان: نصف الكوب.
مكونات حشوة فطائر القوارب
- بصل: حبة تكون مفرومة.
- سبانخ خضراء: كوبين كاملان.
- جبن مبشور أو فيتا: كوبان كاملان.
- زيت نباتي: ربع الكوب.
- ملح: كمية بسيطة.
- عصير ليمون: نصف الكوب.
طريقة عمل فطائر القوارب
أهم ما يميز وصفة فطائر القوارب الشهية أنها غير مجهدة أو مكلفة حيث يتم إضافة مكونات العجينة لتشكيل الفطائر وحشوها بسهولة وتسويتها في الفرن كما سنلاحظ فيما يلي:
- في المنخل يتم إضافة الدقيق مع الملح والخميرة والسكر ويتم نخل هذه المكونات في طبق عميق وواسع.
- بعد وضع المكونات الصلبة معًا نضيف مكون سائل وهو الماء وبالتدريج إلى أن تتماسك العجينة شيئًا فشيئًا.
- وبعدها يضاف الحليب ونخلط مرة أخيرة ومن ثم نستخدم غلاف من النايلون في تغطية العجين لبعض الوقت.
- نحضر حشوة فطائر القوارب في تلك الأثناء حيث نضع البصل المبشور في مقلاة بها الزيت لتحمير البصل.
- عندما يذبل نضع السبانخ المفرومة ويتم تحريكها مع البصل ونضيف له الملح ويترك مع البصل إلى أن ينضج.
- قبل المرحلة الأخيرة من النضج نضع عصير الليمون وكوبي الجبنة ونقلب إلى أن تختلط المقادير وبعدها نرفعها عن النار لكي تبرد.
- نعود للعجين ويتم تقطيعها إلى كرات متساوية في الحجم ومتوسطة ومن ثم نشكلها على هيئة اسطوانات.
- يتم إضافة الحشو في المنتصف ونثني الأطراف على الحشو ونضع فطائر القوارب في الصينية للنضج في الفرن.
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