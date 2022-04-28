فطائر القوارب بالسبانخ وصفة شهية ومفيدة للكبار والصغار

فطائر القوارب، الفطائر بمختلف أنواعها من المعجنات الشهية اللذيذة المقدمة بحشوات عديدة مختلفة وجميعها مفيدة للجسم سواء كانت لحم أو دجاج أو جبن أو زعتر فحسب نوع حشو الفطائر تكون الفوائد، كما أن الفطائر مناسبة لأي وجبة على مدار اليوم سواء الفطار أو العشاء أو بجانب وجبات الغداء واليوم نعرفكم على طريقة عمل فطائر القوارب بشكل جديد ومختلف.

مكونات فطائر القوارب بالسبانخ

مكونات عجينة الفطائر هي واحدة لكافة أنواع الحشوات ولكن تختلف في المكونات الإضافية المخصصة للحشو حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير العجينة:

خميرة فورية: ملعقة حجمها كبير.

سكر: نصف ملعقة حجمها كبير.

سكر: نصف ملعقة حجمها كبير. ماء بدرجة حرارة المكان: نصف الكوب.

ملح طعام: ملعقة حجمها كبير.

دقيق: كوبان كاملان.

حليب سائل بدرجة حرارة المكان: نصف الكوب.

مكونات حشوة فطائر القوارب

بصل: حبة تكون مفرومة.

سبانخ خضراء: كوبين كاملان.

جبن مبشور أو فيتا: كوبان كاملان.

زيت نباتي: ربع الكوب.

ملح: كمية بسيطة.

عصير ليمون: نصف الكوب.

طريقة عمل فطائر القوارب

أهم ما يميز وصفة فطائر القوارب الشهية أنها غير مجهدة أو مكلفة حيث يتم إضافة مكونات العجينة لتشكيل الفطائر وحشوها بسهولة وتسويتها في الفرن كما سنلاحظ فيما يلي: