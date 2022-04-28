بدرجات مختلفة اصبغي شعرك الابيض في البيت بطريقه طبيعيه وتغطيه مثاليه للشيب

ترغب كل فتاة في تغيير لون شعرها والتجديد من مظهرها الجمالي فهذا من حقها ولكن تمتنع بأن تقوم بهذا لحرصها على عدم استخدام الصبغات الكيماوية التي تضر الشعر وتؤذيه وتصيبه بالجفاف والتساقط وما غير ذلك، ولكن يمكن أن تلجئين إلى استخدام الحناء فهي لديها قدرة كبيرة في إعطائك اللون المطلوب عند دمجها مع بعض من المكونات الأخرى، كما أنها تعالج مشاكل الشعر وتجعله في أحسن حالاته، ونحن سنستعرض لك أفضل طرق استخدام الحناء للحصول على ألوان شعر مختلفة.

بدرجات مختلفة اصبغي شعرك الابيض في البيت

يوجد الكثير من درجات ألوان صبغات الشعر ولكن يجب أن تقومين باختيار الذي يناسب لون بشرتك وشعرك، ويعتقد البعض أن الحناء تفتقر ذلك ولكن هذا اعتقاد خاطئ فالحناء يمكنها أن تعطيك أفضل درجات ألوان الشعر ومنها الآتي:

صبغ الشعر باللون البني الداكن بالحناء

اللون البني الداكن من أكثر درجات ألوان الشعر الذي يكون عليها إقبال كبير جداً ويفضلها كثير من السيدات لأنها تعطي إطلالة مميزة جداً ويمكن لك أن تقومين بتجهيزه وتنفيذه في البيت فلا داعي للذهاب إلى صالون التجميل بعد الآن فقط قومي بالتالي:

المكونات:

1 كوب حناء.

حفنة من قشر الباذنجان المجفف والمطحون.

ثمرة ليمون.

مقدار من الماء.

طريقة الاستخدام:

قومي بإحضار وعاء من البلاستيك وضعي به الحناء ثم قشر الباذنجان المطحون قلبيهم مع بعضهم.

عليك بترك الخليط جانباً لحوالي 3 ساعات ثم يمكنك إضافة عصير الليمون.

تقلب المكونات مع بعضها وانتظري بضعة دقائق.

ثم يتم تمشيط الشعر وتقسيمه إلى أربعة أجزاء يلف كل جزء على حدى.

بعدها يتم تطبيق خليط الحناء على خصل الشعر وانتظري حوالي ساعتين حتى تحصلين على اللون المطلوب.

بعد ذلك يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويترك الشعر حتى يجف.

صبغ الشعر باللون الأشقر بالحناء

هو من الألوان الأكثر إقبالاً فالبعض يبتعد عن الألوان الداكنة ويقبل على تلوين الشعر باللون الأشقر أنو البني الفاتح فهو يعطي إطلالة مميزة وجذابة ويمكن أن يتم كما يلي:

المكونات:

1 كوب حناء.

1 ملعقة كبيرة خل تفاح أو خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.

2 حبة ليمون.

مقدار ماء دافئ.

طريقة الاستخدام: