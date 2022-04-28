انت الان تتابع خبر مهلة 48 ساعة لسحب إندومي من الأسواق لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعدما تبين عدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي، قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر سحب منتج إندومي من الأسواق، ومن سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة.

ومنحت الهيئة مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق، بالإضافة الى إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية، التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار.

وقامت الهيئة بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بصلاحية الشعرية، وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي، وذلك لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات، بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، ان هيئة سلامة الغذاء، تود إيضاح بعض الحقائق حول سحب منتج الإندومي من الأسواق، ويأتي ذلك القرار في إطار مسؤوليات وصلاحيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وتقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية، لتضمن وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية خلال كل مراحل السلسلة الغذائية، وصولاً إلى المستهلك، لتوفير الغذاء الآمن للجميع، وذلك من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو الكترونية لبيانات كل منتجات المنشأة والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم.