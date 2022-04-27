نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المرأة الهندية.. خلطة صاروخيه لتطويل الشعر في اسرع وقت بطريقه طبيعية جربيها ولن تستغني عنها في المقال التالي

مشكلة تساقط الشعر واحدة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات وتحتاج إلى العمل على تغذية الشعر من حين إلى آخر، ومن أهم الوصفات التي تحضر هي الوصفات التي تحضر بالأعشاب الهندية، وقد نقوم الآن بتسليط الدور على بعض الوصفات التي تساعد في منح الشعر الطول واللمعان الذي يحتاجه بأقل تكلفة ممكنة، ومن هذه الوصفات وصفة أوراق الكاري ووصفات جوز الهند والثوم والبصل التي تعمل على تحفيز البصيلات على النمو بشكل صحي. وصفة أوراق الكاري لإطالة الشعر يتم تحضير ملعقتين من الحلبة المنقوعة في ماء.

ومن ثم تحضير أوراق البرنجراج .

كمية من أوراق الكاري.

واحدة من البصل المقشر.

كمية من زيت جوز الهند. طريقة تحضير وصفة أوراق الكاري يتم نقع ملعقة من الحلبة في كمية من الماء ومن ثم يتم وضعها في الخلاط مع أوراق الكاري وفصوص الثوم وورق البرنجراج.

ويتم إضافة واحدة من البصل وكمية من زيت جوز الهند، وتضرب المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي.

وبعدها يتم وضع المكونات على الشعر من الجذور وحتى الأطراف ومن ثم يوزع على الشعر باستخدام المشط

ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل.

وبعدها يغسل بالماء الفاتر وباستخدام شامبو طبي.

وينصح باستخدام هذه الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على نتيجة مرضية. أهمية وصفة أوراق الكاري تتميز هذه الوصفة بأنها تساعد في إطالة الشعر والتخلص من مشكلة القصر التي يعاني منها البعض.

وقد تساعد في حمايته نهائيا من مشكلة التساقط التي تعاني منه.

فضلا عن أنه يساعد في التخلص من مشكلة تقصف الشعر ومشكلة ضعف العشر وصفة الكركديه لتغذية الشعر يتم نقع كمية من الكركديه في كوب ماء ويترك ليلة كاملة حتى يخرط تماما.

ومن ثم يتم وضع زيت الزيتون على المكونات وتقلب جيدا وبعدها يتم وضعه على الشعر.

يدلك جيدا في الفروة ويترك ساعة على الأقل.

وبعدها يغسل بالماء الفاتر حتى تحصل على شعر مغذي من الجذور فهو يعمل على تحفيز البصيلات في النمو وبالتالي يعمل على إطالة الشعر. عمر شويل - جدة أسرار المرأة الهندية.. خلطة صاروخيه لتطويل الشعر في اسرع وقت بطريقه طبيعية جربيها ولن تستغني عنها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار المرأة الهندية.. خلطة صاروخيه لتطويل الشعر في اسرع وقت بطريقه طبيعية جربيها ولن تستغني عنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.