لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب حيث أن الرموش والحواجب القصيرة والخفيفة تعطي مظهر غير جميل للوجه، لذلك تسعى كافة النساء إلى استخدام صبغات الحواجب لتلوينها وإلى المسكارا لتكثيف الرموش، ولكن هذه الصبغات و المسكارا تؤدي إلى بعض الأضرار التي تصيب البشرة، فيمكن تنفيذ بعض الوصفات البسيطة المنزلية التي تقوم بتكثيف الرموش والحواجب وتعمل على تكثيفها وتنعيمها، كما أن الرموش والحواجب الطويلة تجعل شكل الأنثى جذاب وأنيق، ويمكن من خلال هذا المقال معرفة أبسط الطرق التي تجعل مظهرهم رائع وطبيعي وجميل دون الحاجة إلى الصبغة أو تركيب الرموش الصناعية المضرة لجفن العين.

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

يمكن تطبيق تلك الوصفة من أجل تطويل الرموش وتكثيف شعر الحواجب، حيث يتم تنفيذها كما يلي:

فرشاة أسنان جديدة لم تستعمل.

عبوة من زيت الخروع النقي.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من زيت الخردل.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بخلط كافة هذه الزيوت معا في طبق صغير.

في المساء كل ليلة نقوم بدهن فرشاة الأسنان النظيفة بمسحة من هذه الزيوت.

ثم نقوم بتصفيف الحواجب والرموش بهذا الخليط باستخدام فرشاة الأسنان.

ثم لا نقوم بشطف الخليط من الحواجب أو الرموش.

تكرر الوصفة كل يوم مساءاً للحصول على النتيجة المطلوبة.

طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة الصاروخ

يمكن الاعتماد على هذه الطريقة من أجل الحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة ومرسومة وجميلة، حيث يتم تنفيذ الطريقة التالية:

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من جيل الصبار.

ملعقة من زيت السمسم.

مسكارا بالفرشاة نظيفة ومغسولة جيدا بالماء والصابون.

طريقة التحضير والاستخدام