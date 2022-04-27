صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم البانثينول والقهوة المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة في ثواني

التجاعيد تظهر لجميع الناس بعد مرور سن معين، ومعظم الناس لا يرغبون فيها لأنها تدل على تقدم العمر، وتجعل شكل الوجه، وهناك أعراض أخرى تأتي نتيجة هذه التجاعيد، وهي ظهور النمش، والبقع السودا، نحن سوف نقدم لكم كريم السحرى والفعال لحل هذه المشاكل، وأيضا يعمل على توحيد لون البشرة ويجعل بشرتك لا مثيل لها كل هذا وأكثر فقط باستخدام كريم خليط بين البانثينول والقهوة، مع العلم أن طريقة تحضير هذه الوصفة لا يستغرق وقت طويل، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم بانثينول والقهوة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

كريم بانثينول له فوائدة عديدة، حيث يعمل على ترطيب البشرة وتوحيد لونها، كما يعمل على إغلاق المسام الواسعة، ويعمل على التئام الجروح بسرعة في حالة الإصابة الخفيفة، وكلنا نعرف فوائد القهوة للبشرة أيضا تعمل على تغذية البشرة وإعطائها البروتينات التي تحتاجها، فما بالك لو وضعنا المكونين مع بعضهم البعض بتأكيد سوف نحصل على نتيجة مذهلة للبشرة، وتتلخص مكونات هذه الوصفة في:

علبة كريم بانثينول من الصيدليه، نأخذ منها مقدار ملعقتين.

ملعقة كبيرة من القهوة السادة.

ملعقة ونصف من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد، أو عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من أي زيت مثل، زيت جونسون، أو زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة في المنزل بكل سهولة ويسر

الوصفات الطبيعية لا مثيل لها من كل الجوانب، فمن ناحية مفيدة للبشرة ولا تؤثر عليها بالضرر مهما طالت فترة الاستخدام، ومن ناحية أخرى توفر المال والوقت الكثير للشخص الذي يطبق الوصفة، ونحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير الوصفة في المنزل: