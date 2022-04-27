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تسعى السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر وحمايته من التجاعيد التي تتواجد فيه، بدلا من استخدام المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتترك أثر سلبي عليها، ومن هذه المكونات الطبيعية التي يتم تحضير الكيراتين الطبيعي بها البيض الفعال في تغذية الشعر ومنحه البروتين اللازم للتخلص من التجاعيد الموجودة في الشعر، وأيضا الثوم والبصل يساعد في تغذية بصيلات الشعر ويقلل من مشاكل تلف الشعر التي يعاني منها. كيراتين طبيعي للشعر يتكون من واحدة من البيض.

رشة فانيليا.

زيت جوز هند.

فصين ثوم.

ملعقة من زيت الزيتون.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض في الخلاط الكهربائي .

ثم يتم وضعها على الفروة والبدء في توصيل الخليط لأجزاء الشعر.

يستخدم مشط في تمشيط الخليط على جميع جزئيات الشعر والبدء في وضع كيس بلاستيكي على الشعر..

ويتم بعدها تركه لمدة ساعتين فقط ومن ثم يتم غسله بالشامبو حتى يتم القضاء على الرائحة الغير مستحبة الموجودة في الشعر.

من الممكن تكرار هذه الوصفة كل أسبوعين على الأقل حتى يتم الحصول على شعر ناعم وخالي من التجاعيد نهائيا. كيراتين الزيوت الطبيعية لشعر ناعم ولامع يتم وضع كمية من زيت الأرجان مع ملعقة من زيت جوز الهند وتوضع المكوان في طبق ويوضع في حمام مائي.

وبعدها يضاف ملعقة من زيت الزيتون ويترك حتى يبرد وبعدها يوضع عليه واحد بياض بيض.

ثم يوضع على الفروة وتدلك الفروة جيد ويوزع على الشعر بالكامل ويمشط باستخدام مشط واسع.

وبعدها يلف كعكة ويترك على الشعر ساعة ونصف على الأقل.

ويتم استخدام شامبو طبي مناسب للشعر حتى يتم إزالة بقايا الكيراتين من على الشعر.

بينما بهذه الوسيلة تتمكن من إطالة الشعر ومنحه النعومة والحيوية واللمعان الذي يحتاجه.

كما أنه يقضي على مشكلة هيشان الشعر التي تعاني منها أصحاب الشعر الجاف.

بينما يعمل على تنقية الفروة من جميع البكتيريا والجراثيم التي تتواجد فيها بسهولة وسلاسة,.

فيمكنك اجراء هذه الوصفة الطبيعية من فترة إلى أخرى حتى تحافظ على الشعر بحالته أطول وقت ممكن. عمر شويل - جدة لعروسه العيد.. كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن وترطيبه وتنعيمه في أسرع وقت بدون مواد كيماوية - ثقفني

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