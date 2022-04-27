هل نزع الشعر الابيض يزيد من انتشاره ؟ وما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشيب

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عمر شويل - جدة هل بدأت تلاحظ ظهور بعض الشعيرات الفضية في فروة رأسك ؟ وهل حاولت نتفها؟ قد يؤدي نتف الشعر الرمادي إلى حل المشكلة مؤقتًا لكن هل ستلحق أي ضرر بفروة رأسك أو ما هو أسوأ من ذلك؟ هل نزع الشعر الابيض يزيد من انتشاره ؟ لمعرفة الإجابة قم بقراءة السطور التالية.

أسباب تحول الشعر للأبيض

إن الشعر يتحول للأبيض عندما تنخفض أعداد الخلايا المنتجة للميلانين في بصيلات الشعر وهي الخلايا التي تعطي الشعر والجلد صبغته.

وهذا يحدث كجزء طبيعي تمامًا من عملية التقدم في السن، إلا أن العمر الدقيق الذي يمكن أن يظهر فيه الشعر الأبيض في الرأس والجسم يتحدد بدرجة كبيرة بالعوامل الوراثية

ماذا يحدث عن نتف الشعر الأبيض

إن نتف الشعيرات البيضاء سوف يخلصك منها بشكل مؤقت ولكن تمامًا مثل الخيوط التي تتساقط بشكل طبيعي ، سينمو الشعر في النهاية مرة أخرى، وعندما يحدث ذلك ، سيكون بنفس اللون الأبيض الذي تخلصت منه.

وحتى لو كنت تأكل الكثير من الفواكه والخضروات، فذلك لن يغير من لون الشعر النابت.

لأنه بمجرد أن تفقد بصيلات الشعر الخلايا المنتجة للصبغ ، فإن بصيلات الشعر هذه سوف تنتج الشعر الأبيض الرمادي فقط..

لكن لحسن الحظ فإن نزع شعرة بيضاء لن يؤدي لنمو شعرتين رماديتين أخرتين مكانها كما يعتقد البعض.

ومع ذلك لا يزال إزالة الشعر الأبيض ليس بالفكرة الجيدة.

إن اقتلاع الشعر بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تلف البصيلة، مما قد يؤدي إلى التهاب أو تندب.

وبمرور الوقت ، قد يؤدي ذلك إلى إصابة بصيلات الشعر بصدمة لدرجة توقفها عن النمو تمامًا.

وإذا كنت تسحب عدة درجات من الرمادي بشكل متكرر ، فقد ينتهي بك الأمر برقعة صلعاء.

وفي الواقع ليس لا توجد طريقة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى أو التندب أو تساقط الشعر الذي يصاحب نتف الشعر الرمادي أو غير ذلك.

ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشعر الأبيض

لذلك إذا كنت لا تتحمل رؤية الشعيرات اليبضاء، فيمكنك قصه باستخدام مقص صغير، لكن أفعل ذلك بحذر حتى لا تقص الكثير من شعرك، وهذا سوف يجنبك صدمة بصيلات الشعر.

أما إذا كان يضايقك بشدة فيمكنك اللجوء للصبغ في النهاية.