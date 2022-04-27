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كريم لبان الذكر والنشا واحد من الكريمات الفعالة التي تساعد في تغذية البشرة والعمل على تعزيز نسبة من الكولاجين والعمل على منحه الحيوية والنضارة للبشرة، ومن أهم المكونات التي يتم استخدامها لتنعيم البشرة ومنحها النضارة والحيوية التي تحتاجها وتعمل على حمايتها من التجاعيد التي تظهر في البشرة وتسبب التعرض إلى تقدم العمر، وهذا بالإضافة إلى أن هذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة والقضاء على الأماكن السمراء التي تتواجد فيها وتساعد في منحها النضارة والتجديد لجميع خلايا الجلد. مكونات وصفة لبان الذكر لتجديد خلايا البشرة تتكون من ملعقة لبان ذكر.

ملعقة نشا.

واحد ملعقة فازلين.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة جوز هند.

عصير واحدة من الليمون.

كوب ماء مغلي. طريقة تحضير وصفة لبان الذكر من أجل تعزيز نسبة الكولاجين في البشرة يجب استخدام لبان الذكر الفعال في انتاج البشرة للكولاجين.

حيث يتم وضع ملعقة من لبان الذكر في كوب ماء مغلي ويترك يوم كامل.

وبعدها يتم وضع الخليط في الخلاط حتى تضرب جميع المكونات ويتم استخدام مصفاه للتخلص من الشوائب نهائيا.

ويتم وضع ربع ملعقة من النشا عليها وتقلب المكونات جيدا وبعدها توضع على النار حتى تتجانس المكونات وتصبح ثقيلة.

بعد ذلك يتم تركه حتى يبرد تماما ويضاف عليه ملعقة فازلين وتقلب جيدا.

ويتم إضافة عصير الليمون وماء الورد بها وتقلب المكونات جيدا وبعدها توضع على البشرة النظيفة.

ومن ثم يتم وضعها على الرقبة أيضا وتترك حتى اليوم الثاني.

وبعدها يغسل بالماء ويتم استخدام كريم مرطب على البشرة. أهمية كريم لبان الذكر للبشرة يساعد في تغذية البشرة وتجديد خلاياها التالفة ويساعد في الحصول على بشرة مشرقة وفاتحة اللون وخالية من التصبغ.

وهذا بالإضافة إلى أنه يقلل من ظهور الهالات السوداء حول العين.

بينما يعمل على تجديد الخلايا حول هذه المنطقة وتقلل تماما من التجاعيد التي تظهر فيها وبالتالي يحمي من علامات التقدم في العمر.

يقضي هذا الكريم أيضا على الحبوب والبثور الموجودة في البشرة ويعمل على إزالة الآثار الخاصة بها التي تتواجد على البشرة عمر شويل - جدة سيغنيكي عن الماسكات.. لبان الدكر والنشا أقوي كريم طبيعي لشد الوجه وازاله تجاعيد حول العيون في 3 ايام فقط - ثقفني

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