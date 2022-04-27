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الشعر الطويل رغبة تسعى إليها كل سيدة وقد تلجأ إلى هذا عبر اتباع الوصفات الطبيعية المختلفة التي تساعد في إطالة الشعر والتقليل من مشكلة تساقطه والتقصف التي يعاني منها، فبدلا من استخدام الوصفات الموجودة في المحلات يتم اتباع الوصفات الطبيعية التي تساعد في تعزيز طول الشعر ومنحه الطول الذي يحتاجه، حيث أن نتيجة المستحضرات الطبيعية تدون فترة طويلة وتحمي الشعر تماما من المشاكل والقصور التي يعاني منها، ومن الضروري اتباع الوصفات هذه بشكل مستمر للحصول على أكبر قدر من الاستفادة. وصفة ورق الغار لتقوية الشعر يمكن اتباع بعض الوصفات الطبيعية منها ورق الغار الفعالة في التخلص نهائيا من تساقط الشعر والحصول على نتيجة سحرية بشكل سريع.

حيث أن ورق الغار يحتوي على الفيتامينات الفعالة في تغذية الشعر.

ومنها فيتامين ج وفيتامين ه الفعال في حماية الشعر ومنعه من التساقط.

ويساعد في فتح المسام الموجودة في الفروة وبالتالي يساعد في تقويته ولمعانه بشكل كبير, طريقة استخدام ورق الغار يتم غلي كمية من أوراق الغار ويتم وضعها على الشامبو.

ومن ثم يتم ترك الخليط على الشامبو أسبوع كامل ومن ثم يتم استخدامه في غسل الشعر به.

ويترك على الشعر خمس دقائق ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر للحصول على شعر لامع ومميز للغاية. وصفة زيت الخروع والسمسم لإطالة الشعر يتم وضع كمية من السمسم المطحون معل ملعقتين من زيت الخروع.

ومن ثم يتم إضافة واحدة من البيض مع ملعقة مايونيز وتقلب المكونات جيدا.

ومن ثم يتم وضع الخليط على الفروة ويترك ساعتين وبعدها يغسل الشعر جيدا بالماء.

فهذه الوصفة فعالة في تنظيف الفروة والشعر من الأوساخ التي تؤدي إلى انسداد مسام الفروة.

حيث أن هذه الوصفة تساعد في تغذية الشعر من الجذور وتعمل على منحه الترطيب اللازم والنعومة التي يحتاجها.

يلزم استخدام هذه الوصفة مرتين في الشعر للحصول على نتيجة مرضية وشعر صحي ولامع وخالي من المشاكل والقصور التي يعاني منها نتيجة قلة التغذية في الفروة وفي بصيلات الشعر عمر شويل - جدة وصفات الهنود.. ضعيه على الشامبو والنتيجة خيالية تطويل وتكثيف الشعر بسرعه الصاروخ بدون تكلفه - ثقفني

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