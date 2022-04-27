وداعاً للشيب المبكر.. معجزة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

بملعقة ملح تخلصي من الشيب نهائيا بدون صبغات كيميائية، يمكن القضاء على الشيب تماما باستخدام الملح، حيث تعمل خلطات الشعر الطبيعية على التحسين من لون الشعر وهي مناسبة لجميع أنواع الشعر، ويدخل الملح في تركيب هذه الخلطات، وهو مكون موجود في كل منزل، كما يعمل الملح على تعزيز لون الشعر بعيدا عن الخلطات التى تحتوى على مواد كيميائية، لذا سنقدم لكم طريقة إستخدام الملح في التخلص من الشيب نهائيا، تعمل هذه الوصفة على التخلص من الشعر الأبيض تماما ومن أكثر الوصفات فاعلية وأثبتت فاعليتها بجدارة، لذا لن يلجأ البعض إلى شراء الصبغات الجاهزة التى تحتوى على مواد كيميائية وقد تلحق أضرارا كبيرة بالشعر وتعمل على تقصف الشعر واتلافه وسقوطه مع الوقت.

بملعقة ملح تخلصي من الشيب نهائيا بدون صبغات كيميائية

سنعرض لكم مكونات خليط الملح؛

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحنا.

ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة تحضير خليط الحنا بالملح