نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للشيب المبكر.. معجزة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي
بملعقة ملح تخلصي من الشيب نهائيا بدون صبغات كيميائية، يمكن القضاء على الشيب تماما باستخدام الملح، حيث تعمل خلطات الشعر الطبيعية على التحسين من لون الشعر وهي مناسبة لجميع أنواع الشعر، ويدخل الملح في تركيب هذه الخلطات، وهو مكون موجود في كل منزل، كما يعمل الملح على تعزيز لون الشعر بعيدا عن الخلطات التى تحتوى على مواد كيميائية، لذا سنقدم لكم طريقة إستخدام الملح في التخلص من الشيب نهائيا، تعمل هذه الوصفة على التخلص من الشعر الأبيض تماما ومن أكثر الوصفات فاعلية وأثبتت فاعليتها بجدارة، لذا لن يلجأ البعض إلى شراء الصبغات الجاهزة التى تحتوى على مواد كيميائية وقد تلحق أضرارا كبيرة بالشعر وتعمل على تقصف الشعر واتلافه وسقوطه مع الوقت.
بملعقة ملح تخلصي من الشيب نهائيا بدون صبغات كيميائية
سنعرض لكم مكونات خليط الملح؛
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- نصف ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الحنا.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
طريقة تحضير خليط الحنا بالملح
- أولا نضع الملح على الفازلين من الأفضل تسييح الفازلين بواسطة بخار ماء.
- يتم مزج الملح مع الفازلين جيدا.
- ثم نضيف مجموعة الزيوت الطبيعية التى سبق ذكرها.
- نقلب جيدا ثم نضيف الحنا والقهوة مع التقليب الجيد.
- ثم نترك قليلاً لمدة لا تقل عن ربع ساعة .
- من الجيد تسريح الشعر قبل إستخدام الخليط والتأكد من عدم وجود إى تشابكات.
- يتم وضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعتين تقريبا .
- ومن الجيد الحرص على تغطية الشعر بواسطة بونيه أو غطاء بلاستيكي .
- نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء أولا حتى ينزل الخليط من على الشعر ثم بغسله بالشامبو جيدا والحرص على تجفيف الشعر .
- قد يظهر الشعر الأبيض للشباب، لا يرتبط بكبار السن فقط وقد يجد البعض بأن الشعر الأبيض قد يسبب لهم الإحراج لذا يتم البحث عن بعض الخلطات التى تعمل على القضاء على الشيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعاً للشيب المبكر.. معجزة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.