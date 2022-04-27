نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين العيد.. غيرى شعرك 180 درجة وحوليه من خشن لناعم حرير ووداعا للهيشان والتقصف مع خلطتى السحريه في المقال التالي

ودّعي الشعر الخشن والمجعد من خلال أقوى خلطات طبيعية لتنعيم الشعر وتخليصه من التجاعيد وأي مشاكل يعاني منها الشعر، فالشعر هو جزء حساس جدًا يتأثر بسهولة بالكثير من العوامل الخارجية مثل عوامل الجو والتغذية الغير سليمة وكذلك الضغط النفسي والتوتر والقلق، وكل هذه عوامل تؤثر في صحة وشكل الشعر وأحيانًا قد يتحوّل الشعر من الناعم إلى المجعد بسبب بعض الأسباب ولذلك نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر الخشن. أقوى خلطات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن 1. وصفة الموز لتنعيم الشعر مكونات عمل الماسك:- حبة موز كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز وزيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بهرس الموز جيدًا بأي وسيلة إما بشوكة الطعام أو في الخلاط الكهربائي.

أضيفي زيت اللوز وزيت جوز الهند إلى الموز المهروس وقلبي المزيج جيدًا.

اشطفي شعرك ثم قومي بتنظيفه جيدًا ثم ابدئي في تطبيق الوصفة على شعرك.

دلكي شعرك ثم قومي بتصفيفه وارفعيه على شكك كعكة وغطيه ببونيه الشعر أو الغطاء البلاستيكي.

اتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل شعرك بماء دافئ ونظفيه بالشامبو حتى يتخلص من أي بقايا للخليط.

كرري هذه الوصفة مرتين أو مرة واحدة من كل أسبوع والنتائج تظهر بعد أول عدة أيام. 2. وصفة الزيت لفرد الشعر المكونات:- زيت الزيتون.

يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو أو زيت السمسم. طريقة التحضير:- قومي بتسخين نوع الزيت الذي ستستخدمينه في هذه الوصفة بداخل حمام مائي أو الميكروويف لعدة ثواني.

دلكي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة على الأقل وكلما زادت المدة زاد مفعول الماسك على شعرك.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر أو الدافئ ثم قومي بترطيبه بعد الوصفة مباشرة.

كرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج. 3. وصفة الأفوكادو للتنعيم المكونات:- حبة أفوكادوا.

موزة واحدة كبيرة.

زيت زيتون وزيت قمح. طريقة التحضير:- قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس ثم قومي بتطبيقها على شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نظفي شعرك جيدًا من الخليط وكرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة كيراتين العيد.. غيرى شعرك 180 درجة وحوليه من خشن لناعم حرير ووداعا للهيشان والتقصف مع خلطتى السحريه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين العيد.. غيرى شعرك 180 درجة وحوليه من خشن لناعم حرير ووداعا للهيشان والتقصف مع خلطتى السحريه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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