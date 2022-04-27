نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي من الجاهز.. النشا والبقدونس كريم صاروخي في تبييض البشرة والجسم وإزالة سواد وتصبغات السنين في المقال التالي

كريم البقدونس والنشا واحد من الكريمات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تفيد البشرة وتعمل على تجديد خلاياها من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، كما أنه فعال في زيادة الثقة في النفس وتساعد في تقوية البشرة ومنحها التبييض اللازم والنضارة التي تحتاجها البشرة، فهو يعمل على مكافحة جميع التجاعيد والخطوط الموجودة في البشرة ويعمل على تبييضها والعمل على تفتيح لونها حتى تصبح خالية من التجاعيد التي تظهر فيها، وتساعد في ترطيب البشرة أيضا من الداخل. كريم النشا والبقدونس لبشرة فاتحة اللون يتم تحضير ملعقة نشا

ملعقتين من البقدونس

ملعقتين زيت زيتون.

ملعقة فازلين.

ملعقتين ماء ورد طريقة تحضير وصفة كريم النشا يتم فرم البقدونس جيدا ووضعه في الخلاط مع زيت الزيتون والفازلين وماء الورد والنشا.

بعد ذلك تقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم وضعه على البشرة النظيفة من الأتربة.

وينصح بوضع هذا الكريم يوما على البشرة للحصول على نتيجة مبهرة وبشرة نقية. خلطة جل الصبار والنشا لنضارة البشرة يتم تحضير ملعقة جل صبار وملعقة نشا ومقدار بقدونس.

تحضير كمية من زيت الزيتون وزيت اللوز وتحضير ماء ورد وملعقة من عصير الليمون.

وتحضير ملعقتين من الترمس المطحون. طريقة تحضير خلطة النشا وجل الصبار يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض وتوضع على البشرة لمدة ربع ساعة وبعدها تغسل البشرة جيدا.

ويتم تكرار هذا الوصفة يوميا للحصول على نتيجة مبهرة وبشرة نقية.

ويتم تطبيق هذا الكريم على جميع أجزاء الجسم من البشرة واليدين والقدمين والرقبة للحصول على نتيجة مبهرة. وصفة فيتامين سي لتجديد البشرة يتم استخدام نقط فيتامين سي في وضعها على البشرة وتترك طوال الليل ومن ثم يتم غسل البشرة في الصباح,.

بينما ينصح بتكرار هذه العملية يوميا للتمتع ببشرة نقية وخالية من الخلايا التالفة التي تتواجد فيها.

حيث أن فيتامين سي له القدرة على تجديد خلايا البشرة ويعمل على التخلص تماما من الطبقات التالفة التي تظهر فيها.

كما أنها تقلل من تجاعيد البشرة وتقلل من الخطوط الرفيعة التي تتواجد فيها بسهولة. عمر شويل - جدة أقوي من الجاهز.. النشا والبقدونس كريم صاروخي في تبييض البشرة والجسم وإزالة سواد وتصبغات السنين - ثقفني

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