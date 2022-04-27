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سنتناول خلال السطور التالية طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بدون ماكينه، حيث تعد لقمة القاضي من الحلويات المشهورة والمفضلة لدى الكثير خاصة يكثر إقبال ربات المنزل على إعدادها خلال شهر رمضان المبارك، ولكن أحيانا تكون لقمة القاضي طرية لذا يفضل البعض شراءها جاهزة من الخارج حيث تكون مقرمشة، لذا سنقدم طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بدون ماكينه بكل سهولة خطوة بخطوة، كما تتنوع مسمياتها في العديد من الأماكن فهي نوع من أنواع الزلابية، وهي نوع من أنواع الحلوى سريعة التحضير لكنها تحتاج بعض الوقت حتى تختمر، وسنتعرف معا على سر تحضير لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة التى يعشقها الكبير والصغير. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بدون ماكينه سنحتاج لبعض المكونات لإعداد لقمة القاضي منها؛

3 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء الدافئ.

كيس خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح طعام.

2 ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للقلي سنحتاج إلى زيت غزير. طريقة تحضير طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بدون ماكينه إحضار وعاء مناسب للعجن، ثم يتم نخل الدقيق وبعدها يتم إضافة باقي المكونات الجافة بالتدريج.

التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات معا .

يتم إضافة الماء بالتدريج مع التقليب الجيد حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة.

نترك العجينة حتى تختمر لمدة نصف ساعة تقريبًا أو حتى تمام الخمر.

يتم تشكيل العجينة يدويا ووضع كوب به القليل من الماء جانبا ووضع به ملعقة صغيرة يتم تشكيل العجينة بها.

ويتم تشكيل العجينة ووضعها في الزيت حتى الحصول على لون ذهبي وبعد ذلك نخرجها ونضع عليها الشربات البارد.

تقدم باردة ومن الممكن استبدال الشربات بالسكر البودرة. طريقة تحضير شربات لقمة القاضي يتم وضع 2 كوب من السكر الأبيض مع كوب ونصف من الماء.

يوضع على النار حتى الغليان ثم نضع 2 ملعقة من عصير الليمون.

يترك قليلاً على النار حتى الحصول على قوام مناسب للشربات ويتم تحلية لقمة القاضي به.

ويوضع الشربات بارداً على لقمة القاضي. عمر شويل - جدة لو عندك زجاجة فارغة أعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة زي الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن - ثقفني

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