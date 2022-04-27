نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل العيد هينورك.. حضري أقوي كريم اساس طبيعي في البيت خافي للعيوب ومناسب لجميع انواع البشره في المقال التالي

كريم الأساس لا غنى عنه في وضع المكياج ولكنه يحتوي على مواد كيميائية ممكن أن تسبب تلف في البشرة، وقد يمكن تحضيره في المنزل باستخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في إخفاء العيوب الموجودة في البشرة بشكل قوي وفعال، حيث يتم استخدام هذه الوصفة في التحضير لأنها تحتوي على كمية من المواد التي تفيد البشرة من الأعماق وتعمل على تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة وتقضي على البثور والحبوب التي تظهر فيها وتقلل من الشوائب التي تظهر في البشرة ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة تحضير كريم الأساس في المنزل. مكونات تحضير كريم الأساس يتم تحضير ملعقة نشا.

ملعقة جل صبار.

واحد ملعقة جلسرين.

ملعقة بودر كريم أساس من العطارة طريقة تحضير كريم الأساس في المنزل يتم وضع جيل الصبار على النشا مع الجلسرين وتخلط المكونات جيدا ومن ثم يتم وضع بودر كريم الأساس عليها.

تقلب جميع المكونات حتى تتجانس تماما ومن ثم يتم الاحتفاظ بها في الثلاجة ساعة على الأقل.

وبعدها توضع في علبة نظيفة تماما وتستخدم من أجل إخفاء عيوب البشرة والبثور التي تظهر فيها.

ويتم وضعه على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس حتى يحميها تماما من أشعة الشمس.

فهو كريم أساس آمن تماما على البشرة ولا ينتج عنه أي مضاعفات أو أضرار بها. مكونات تحضير كريم الأساس في المنزل يتم تحضير ملعقة فازلين مع ملعقتين جوز هند.

يحضر ملعقة زيت لوز مع ملعقة نشا مع ملعقة كريم أساس بودر من العطارة,.

وبعدها تخلط كافة المكونات على حمام مائي وبعدها يوضع في علبة نظيفة ويحفظ في الثلاجة.

يستخدم الكريم على البشرة النظيفة حتى يتم إخفاء جميع عيوب البشرة والوجه والرقبة.

فهو يساعد في تفتيح جميع الأماكن الداكنة التي تتواجد في الجلد

وينصح بدهان هذا الماسك على الرقبة وعلى الوجه حتى تتمكن من توحيد لون البشرة وتتخلص من العيوب الموجودة بها.

فيجب ترطيب البشرة أولا قبل أن يتم استخدام كريم الأساس حتى تحصل على نتيجة مرضية وبشرة نضرة وخالية من العيوب عمر شويل - جدة قبل العيد هينورك.. حضري أقوي كريم اساس طبيعي في البيت خافي للعيوب ومناسب لجميع انواع البشره - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل العيد هينورك.. حضري أقوي كريم اساس طبيعي في البيت خافي للعيوب ومناسب لجميع انواع البشره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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