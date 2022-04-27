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إلى كل فتاة وقبل العيد يمكنك التعرف على طريقة عمل ماسك القهوة والنشا للتبييض وتوحيد لون البشرة، حيث أن هذا الماسك لا يقتصر استخدامه فقط على البشرة وإنما يمكنك استخدامه على أي منطقة في جسمك تعاني من اسمرار وخاصة المناطق الحساسة، هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية في تفتيح الجسم وقد قامت بتجربتها العديد من الفتيات وكانت ردود الأفعال على هذه الوصفة مذهلة والنتائج تظهر بعد فترة قصيرة جدًا من الاستخدام. طريقة استخدام ماسك القهوة والنشا للتبييض المكونات:- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ماء ورد بحسب الحاجة.

كمية وفيرة من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بوضع القهوة وماء الورد والماء وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوام الخليط عبارة عن عجينة لينة تمامًا.

نظفي بشرتك وخلصيها تمامًا من الكريمات ومستحضرات التجميل ثم قومي بتطبيق الوصفة على بشرتك واتركيها لمدة ربع ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم قومي بغسلها بالماء البارد أو مرري عليها قطعة ثلج ودلكيها بحركات دائرية حتى تنغلق المسام التي فتحتها الماء الدافئ.

رطبي بشرتك بكريم مرطب مناسب بعد تنظيف البشرة حتى لا يصيبها جفاف أو يخلصها من أي جلد ميت وزائد.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع على الأقل للحصول على نتائج مميزة. وصفة القهوة والحليب للتفتيح مقادير عمل الماسك:- ربع كوب كبير من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب بدون سكر. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بخلط القهوة المطحونة مع الحليب في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتحول الخليط إلى عجينة متجانسة ومتماسكة.

بعد ذلك اشطفي بشرتك جيدًا حتى تتخلصي من أي كريمات عليها أو مكياج أو أي شيء حتى يتم وضع الوصفة على بشرة نظيفة.

ابدئي في تطبيق الخليط على بشرتك وتدليك البشرة لمدة سبع دقائق بيديك بحركات دائرية حتى يتخلل المسام.

اتركيه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم قومي بإزالته وتنظيف البشرة وخلصيها من أي بقايا للخليط حتى لا تؤثر صبغة القهوة على البشرة.

كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة ابيض من اللؤلؤ.. النشا والقهوة دلكة طبيعية هتزيل سواد السنين من الجسم وتحت الابطين والكوع والركب في 5 دقائق - ثقفني

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