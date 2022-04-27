نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار المغربيات.. ضعيها على شعرك الخشن المجعد هيتحول لناعم حرير في دقائق بطريقه طبيعية دون سيشوار في المقال التالي

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير وصفة الموز لتنعيم الشعر والقضاء على تجاعيده والحصول على شعر ناعم وانسيابي، فالشعر الناعم هو أحد الأحلام التي تحلم بها بعض الفتيات في مظهرها ولأنه يعطي الفتاة مظهر مميز وجذاب، وبدلًا من أن تذهبي إلى صالونات التجميل لفرد شعرك بطرق غير طبيعية إما بكريمات كيميائية أو ماكينات لفرد الشعر وكل هذه طرق خاطئة وضارة بصحة الشعر، يمكنك اختيار الطريق الأكثر اختصارًا و الأكثر أمانًا لشعرك. طريقة عمل وصفة الموز لتنعيم الشعر مقادير عمل الماسك:- نصفة حبة من الأفوكادو الطازج.

حبة موز كبيرة الحجم.

حليب جوز الهند.

زيت جوز هند.

زيت زيتون. طريقة التحضير:- قومي بخلط كل المكونات في وعاء صغير وعميق وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا عبارة عن مزيج واحد.

رطبي شعرك جيدًا ثم قومي بتطبيق الوصفة على شعرك من أول جذوره حتى أطرافه وصففي شعرك ثم قومي برفعه على شكل كعكة.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي للحفاظ على درجة حرارة الكريم واتركيه لمدة نصف ساعة على شعرك على الأقل.

اغسلي شعرك جيدًا وخلصيه من الخليط ورائحة الزيوت بواسطة الماء الفاتر وشامبو خالي من الكبريت وقومي بتطبيقها مرة واحدة من كل أسبوع. ماسك الموز لتساقط الشعر ثمرتان من الموز حجمها متوسط.

ورقتان من الصبار الطازج. طريقة التحضير وكيفية الاستخدام:- قومي بتقطيع الصبار بالطول واستخرجي منه الهلام الجلي الموجود بداخله ثم قومي بإضافته إلى الموز.

ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنهم و خفقهم جيدًا وتتداخل كل من المكونين بداخل بعضهما البعض.

ثم قومي بوضعه في علبة نظيفة وغطيه ثم ضعيه داخل الثلاجة لعدة دقائق حتى يتماسك قليلًا.

اغسلي شعرك وتأكدي من أنه أصبح خالي من أي كريمات أو زيوت لأنه من الأفضل تطبيق الوصفة على شعر نظيف تمامًا.

طبقي الوصفة على شعرك من الجذور حتى الأطراف و اتركيها على شعرك لمدة ساعة كاملة ثم قومي بشطف شعرك مرة أخرى.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع والنتيجة ستظهر من أول أسبوع استعمال. عمر شويل - جدة اسرار المغربيات.. ضعيها على شعرك الخشن المجعد هيتحول لناعم حرير في دقائق بطريقه طبيعية دون سيشوار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار المغربيات.. ضعيها على شعرك الخشن المجعد هيتحول لناعم حرير في دقائق بطريقه طبيعية دون سيشوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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