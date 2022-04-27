نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم مثل الجاهزة تماما في المقال التالي

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم، من أكثر الوصفات التي يرغب الكثيرين في معرفتها، حتى يتمكنوا من إعدادها في المنزل بكل سهولة، والحصول على طعم ومذاق ورائحة الكفتة المشوية على الفحم، مثل الجاهزة في أشهر المطاعم، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات والمقادير اللازمة لإعداد وصفة الكفتة، وطريقة تحضيرها من الالف للياء، فهي واحدة من اسهل الوصفات، ومن اشهى الاكلات المفضلة للكبار والصغار. المقادير والمكونات اللازمة لعمل الكفتة المشوية على الفحم مقدار نصف كيلو جرام من اللحم المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل اسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

جيهان مطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

عدد 1 ثمرة بصل كبيرة مبشورة ناعم جدا ومصفاه جيدا.

ثمرة من الطماطم مبشورة ناعم جدا ومصفاه جيدا.

الاحتفاظ بكلا من مياه البصل، والطماطم جانبا في طبق جانبي. طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم نحضر وعاء مناسب، ونضع به كلا من اللحم المفروم، ونضيف لهم كلا من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، والحبهان والبابريكا. ونضيف لهم كلا من البصل والطماطم المفرومة جيدا ومصفاه من الماء، حتى تجعل الكفتة متماسكة. ومن ثم نقوم بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض جيدا بواسطة اليد. نستمر في الخلط حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها جيدا، وتصبح مثل العجين المتماسك، ولها عرق. نتركها ترتاح قليلا في الثلاجة، حتى نجهز عصيان الشيش طاووق الخشبية. ومن ثم نقوم بتشكيل اصابع الكفتة على ثلاثة اخشاب من الشيش طاووق. ضرورة اظهار علامة الاصابع على هيئة حلقات دائرية على الكفتة من الخارج، وهكذا حتى ننتهى من الكمية المتبقية. ومن ثم نقوم برصهم في طبق، وإدخالها الثلاجة لأطول فترة ممكنة على الاقل ساعتين زمن قبل مرحلة الشوي. يفضل تحضير الكفتة قبلها بليلة ووضعها في الثلاجة لمدة 24 ساعة. نجهز الشواية، ونحضر بعض وحدات الفحم ونضعهم على نار البوتجاز حتى تشتعل جيدا. ومن ثم نقلهم الشواية ، وضم باقي كمية الفحم إليهم، وتهويته جيدا، حتى يشتعل جيدا، ومن ثم نقوم بتوزيع هم. وننقل اصابع الكفتة إلى الاسياخ برفق عن طريق سحب الأعواد الخشبية، ووضع الاسياخ بدلا منها. ونقوم بدعمها من الخارج بخليط التلميع، المكون من مياه البصل والطماطم، والملح والفلفل الاسود والبابريكا، والسمن. ويفضل أن تكون النار هادئة حتى تنضج جيدا من الداخل والخارج دون أن تحترق، وتقدم مع الطحينة، وسلطة الطماطم، بالف هنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم مثل الجاهزة تماما - ثقفني

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