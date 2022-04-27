نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قرص العيد بتاعت زمان المحشية عجوة بمقادير مضبوطة وطعم خطيررر في المقال التالي
تحرص كل ربات البيوت المصرية على إعداد كل الحلويات الخاصة بالعيد، وتعتبر قرص العيد المحشية بالعجوة من الوصفات التي عرفت من زمن، وحتى وقتنا هذا مازالت مطلوبة ومحببة من الجميع، وهي وصفة مغذية جداً نظراً لاحتوائها على مكونات غذائية عالية القيمة، مثل اللبن والقمح والعجوة وغيرها، ويتم الاعتماد على تناولها في أول أيام العيد مع كوب الشاي باللبن، وهي تتمتع بطعم خطير يختلف تماماً عن الكحك، والجميع من ربات البيوت يحرصن على إعداد القرص بنفس طعم زمان وبنفس القوام أيضاً، لذلك تابعي سيدتي هذا المقال وسوف نتعلم معاً على طريقة عمل قرص العيد المحشية عجوة.
مكونات عجينة قرص العيد
- 3 ونصف كوب دقيق.
- كأس إلا ربع زيت.
- 2 كأس ماء دافئ.
- نصف ملعقة سكر.
- ربع ملعقة ملح طعام.
- نصف كأس سمسم.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
الحشو
- نصف كيلو تمر من غير نواة.
- نصف كوب ماء.
- ربع كأس سمنة.
- ملعقة كبيرة سمسم.
- نصف ملعقة كبيرة قرفة.
طريقة التحضير:
- في طاسة كبيرة نقوم بوضع العجوة ونرفعها على نار منخفضة، ونضيف الماء.
- نغطي الطاسة وتترك على النار مع التقليب من وقت لأخر.
- نضيف السمن والقرفة والسمسم ونقلب المكونات لتختلط، ثم ترفع من على النار وتترك لتبرد تماماً.
- نضع مقدار العجوة بين ورقتين زبدة، وتحفظ في صينية وتوضع في الثلاجة.
- لتجهيز العجين نحضر وعاء صغير ونقلب فيه الخميرة مع السكر ونصف كوب ماء دافئ، ويتركم المزيج في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.
- في وعاء كبير نضع الدقيق مع السمسم والملح ونقلبهما.
- ننزل بمقدار الزيت ونقوم بالتقليب، ونضع مزيج الخميرة وتعجن المكونات جيداً مع إضافة الماء تدريجياً وهذا حتى تتكون عجينة طرية متماسكة.
- نغطي العجينة بكيس وتترك جانباً لمدة ساعة حتى تتخمر.
- تقسم العجينة لثلاثة أقسام متساوي، ونفرد كل قسم على شكل مستطيل بسمك 9 سم.
- نقوم بتقطيع العجوة لمستطيلات طويلة، وتفرد في منتصف كل مستطيل من العجين، ونقوم بثني الطرق.
- يتم دهن الوجه بالماء والسكر ويرش السمسم، ونقطعها لمكعبات صغيرة بعد ذلك.
- نرص القرص في صينية مفرود بها ورق الزبدة، ونغطيها بكيس بلاستيك من جديد لتتخمر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
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