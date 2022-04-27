طريقة عمل قرص العيد بتاعت زمان المحشية عجوة بمقادير مضبوطة وطعم خطيررر

تحرص كل ربات البيوت المصرية على إعداد كل الحلويات الخاصة بالعيد، وتعتبر قرص العيد المحشية بالعجوة من الوصفات التي عرفت من زمن، وحتى وقتنا هذا مازالت مطلوبة ومحببة من الجميع، وهي وصفة مغذية جداً نظراً لاحتوائها على مكونات غذائية عالية القيمة، مثل اللبن والقمح والعجوة وغيرها، ويتم الاعتماد على تناولها في أول أيام العيد مع كوب الشاي باللبن، وهي تتمتع بطعم خطير يختلف تماماً عن الكحك، والجميع من ربات البيوت يحرصن على إعداد القرص بنفس طعم زمان وبنفس القوام أيضاً، لذلك تابعي سيدتي هذا المقال وسوف نتعلم معاً على طريقة عمل قرص العيد المحشية عجوة.

مكونات عجينة قرص العيد

3 ونصف كوب دقيق.

كأس إلا ربع زيت.

2 كأس ماء دافئ.

نصف ملعقة سكر.

ربع ملعقة ملح طعام.

نصف كأس سمسم.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

الحشو

نصف كيلو تمر من غير نواة.

نصف كوب ماء.

ربع كأس سمنة.

ملعقة كبيرة سمسم.

نصف ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة التحضير: