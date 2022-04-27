كنز التحدي قبل العيد : لتبييض البشرة وحل جميع مشاكل البشرة في أيام فوري2022

نقدم لكم كنز التحدي قبل العيد , الذي يساعد بشكل كبير في إزالة التجاعيد والهالات السوداء من البشرة, ويساعد بشكل كبير علي تفتيح البشرة, ويجعل البشرة جميلة ونظيفة وخالية من جميع العيوب والمشاكل, وتبحث كل فتاه علي بشرة خالية من العيوب ومشرقة وناصعة البياض بكل سهولة, واليوم بفضل الله سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كنز التحدي قبل العيد لكي يجعل البشرة نظيفة وخالية من التجاعيد والهالات السوداء بشكل خرافي2022

مكونات عمل كنز التحدي قبل العيد ليخلصكم من جميع مشاكل البشرة بشكل فوري2022

سوف نتعرف علي مكونات سحرية وموجودة داخل كل منزل تساعد في عمل كنز التحدي لتنظيف البشرة وهي كما يلي:-

معلقة من كريم نيفيا.

معلقة من زيت الكتان.

نصف معلقة من زيت الزيتون.

ربع معلقة من ماء الورد.

معلقة من زيت أركان.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الكنز في المنزل بخطوات بسيطة جدا وتساعد في إزالة الهالات السوداء والتجاعيد من البشرة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة ونضع بها الكريم ثم نضيف عليه زيت الكتان وزيت الزيتون ونقلبهم جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم زيت أركان ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات بكل سهولة وبشكل افضل. ثم نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي ومتجانس جدا.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة وبشكل سريع جدا وهي كالاتي:-