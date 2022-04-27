معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة وتوحيد لونها وإزالة الجلد الميت

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض يعتبر تبييض البشرة بالخميرة وصفة منزلية بسيطة يمكن تحضيرها بسرعة، حيث إن الخميرة منتج موجود في كل منزل، وتعدي الخميرة من أهم المنتجات التي تؤدي العديد من المهام في حياتنا

لا يمكننا صنع خبز من أي نوع دون خميرة، حيث تحتوي الخميرة على مواد فعالة تخمر الدقيق مع مكونات الخبز الأخرى، لذلك أجرت شركات التجميل بحثًا مكثفًا عن الخميرة واكتشفت أنها واحدة من أقوى الخميرة.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة وتوحيد لونها

هناك وصفات أساسية أخرى للخميرة يمكن استخدامها لتفتيح البشرة، ولكن هذه أحد أبسط الطرق وأكثرها انتشارًا.

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة مسحوق.

ما يقرب من نصف كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرةمن الفازلين.

1 ملعقة كبيرة زيت لوز.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة قهوة.

1 ملعقة صغيرة زبادي.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تُمزج جميع المكونات جيدًا حتى يتشكل خليط متجانس، نقوم بتنظيف البشرة من أي مكياج أو مستحضرات تم وضعها، لمدة ساعة نضع الخليط على الجلد والرقبة، نستخدم الماء الفاتر لشطف الماء، للحصول على بشرة خالية من العيوب، نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، فتساعد هذه الوصفة على تبيض البشرة وإزالة الجلد الميت، فيجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة، لأن الخميرة مفيدة جداً للبشرة وتساعد في تفتيحها بصورة سريعة دون حدوث أي أضرار للبشرة.

فوائد الخميرة للبشرة