نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة وتوحيد لونها وإزالة الجلد الميت في المقال التالي
معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض يعتبر تبييض البشرة بالخميرة وصفة منزلية بسيطة يمكن تحضيرها بسرعة، حيث إن الخميرة منتج موجود في كل منزل، وتعدي الخميرة من أهم المنتجات التي تؤدي العديد من المهام في حياتنا
لا يمكننا صنع خبز من أي نوع دون خميرة، حيث تحتوي الخميرة على مواد فعالة تخمر الدقيق مع مكونات الخبز الأخرى، لذلك أجرت شركات التجميل بحثًا مكثفًا عن الخميرة واكتشفت أنها واحدة من أقوى الخميرة.
معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة وتوحيد لونها
- هناك وصفات أساسية أخرى للخميرة يمكن استخدامها لتفتيح البشرة، ولكن هذه أحد أبسط الطرق وأكثرها انتشارًا.
المكونات
- ملعقة كبيرة خميرة مسحوق.
- ما يقرب من نصف كوب ماء دافئ.
- 1 ملعقة كبيرةمن الفازلين.
- 1 ملعقة كبيرة زيت لوز.
- 1 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 1 ملعقة صغيرة قهوة.
- 1 ملعقة صغيرة زبادي.
- 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
تُمزج جميع المكونات جيدًا حتى يتشكل خليط متجانس، نقوم بتنظيف البشرة من أي مكياج أو مستحضرات تم وضعها، لمدة ساعة نضع الخليط على الجلد والرقبة، نستخدم الماء الفاتر لشطف الماء، للحصول على بشرة خالية من العيوب، نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، فتساعد هذه الوصفة على تبيض البشرة وإزالة الجلد الميت، فيجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة، لأن الخميرة مفيدة جداً للبشرة وتساعد في تفتيحها بصورة سريعة دون حدوث أي أضرار للبشرة.
فوائد الخميرة للبشرة
- للخميرة عدد من المزايا التي أدت إلى استخدامها في علاج الأمراض الجلدية، حيث يتم تعريف الخميرة على النحو التالي.
- تساعد الخميرة على تفتيح مسام الجلد.
تعزز الخميرة تجديد خلايا الجلد.
- تقضي الخميرة على البثور والحبوب الدهنية من سطح الجلد.
- تقلل الخميرة ظهور الهالات السوداء تحت العينين.
- الخميرة تزيل البقع البنية من حول الفم.
في الشتاء، احمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.
- تعمل الخميرة على تطبيع محيط البشرة ولونها، مما يمنحها مظهرًا فريدًا.
- تزيل الخميرة الملوثات والغبار والبكتيريا ومسببات الأمراض من الجلد.
- الخميرة تحمي البشرة من تكون التجاعيد والخطوط البيضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة وتوحيد لونها وإزالة الجلد الميت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.