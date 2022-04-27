نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأفضل الطريق فرد الشعر كيراتين طبيعي بدل المستورد وبدون مصاريف وضرر على شعرك في المقال التالي
فرد الشعر كيراتين طبيعي بدل المستورد هو الحل السليم للحفاظ على الشعر وحمايته من الأضرار التي قد تصيبه عند استخدام الكيراتين المستورد الذي يضر الشعر بنسبة 100% في المستقبل أو بعد مرور فترة من استخدامه. من المؤكد أن النساء التي تستخدم الكيراتين المستورد تسأل نفسها كثيرًا وينتابها حالة من الشك والريبة والقلق حول الآثار الجانبية لهذا النوع من الكيراتين وهل هو فعلًا يضر الشعر أم لا؟ الأمر الذي يجعل معظمهن يفكر آلاف المرات قبل وضعه على الشعر، ولكن اطمئني سيدتي فلن تضطري للتفكير في كل هذه الأشياء السلبية لأننا سوف نقدم لكي الكيراتين الطبيعي بديل المستورد.
فرد الشعر كيراتين طبيعي بديل المستورد
فرد الكيراتين الطبيعي الذي هو يلخص في وصفة طبيعية والتي سوف نتحدث عنها الآن لما لها من استخدامات متعددة وذلك لأنها تفرد الشعر وتجعله مثل خيوط الحرير، بالإضافة إلى أنها تقضي على القشرة والحبوب والالتهابات الجلدية.
تساعد على نمو الشعر وملء الفراغات كما أنها سوف ترطبه وتمنحه اللمعان والكثافة، هذه الوصفة سحرية ومجربة أكثر من مرة وبالفعل أعطت نتيجة مبهرة.
كيراتين الزبادي والبيض الطبيعي
الزبادي يعطي الشعر الترطيب والطول والكثافة بالإضافة إلى النعومة، أما البيض فهو معروف بأنه بروتين طبيعي للشعر يطوله ويكثفه.
المكونات
- علبة زبادي صغيرة كاملة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة عسل نحل.
- 2 من زيت الزيتون الطبيعي.
- 1 ملعقة زيت جوز الهند.
- ذرة من دم الغزال المتوفر عند العطار وهو اختياري يتم استخدامه لإعطاء الشعر لون جذاب.
طريقة التحضير والاستعمال
- يتم وضع الزبادي في بولة عميقة وعليها البيضة.
- يتم خفق الزبادي مع البيض لكي يتدخلوا مع بعضهم جيدًا وحتى يختفي البيض نهائيًا.
- نضيف ملعقة من عسل النحل على المزيج المحضر ثم نقلب حتى تتداخل المكونات مع بعضها.
- ثم نضيف زيت الزيتون على نفس المزيج مع استمرار التقليب، ثم نزود ملعقة زيت جوز الهند مع إعادة التقليب.
- يجب الحذر عند تطبيق الوصفة ومراعاة عدم وصولها للبشرة لأنها سوف تغير لونها لذلك يفضل دهن البشرة من جهة الشعر بأي كريم مرطب كعازل للوصفة.
- تستعمل الخلطة على شعر جاف تمامًا ولا يشترط غسل الشعر ولكن يجب أن يكون الشعر خالي من أي زيوت أو كريمات غير طبيعية.
- يتم وضع وصفة الكيراتين هذه على الشعر مع مراعاة التركيز على الأماكن الخالية من الشعر.
- يلف الشعر بالتوكة ثم يغطى بطرحة ثقيلة لكي يكون محكم جيدًا.
- نترك الكيراتين على الشعر من ساعة لساعتين أو أكثر ولكن يجب ألا يزيد الوقت عن أربع ساعات وألا يقل عن ساعة.
- بعد انتهاء الوقت المحدد ينظف الشعر من الكيراتين بالماء الدافئ ثم بالماء العادي والشامبو وسوف نلاحظ التغير الرهيب في الشعر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأفضل الطريق فرد الشعر كيراتين طبيعي بدل المستورد وبدون مصاريف وضرر على شعرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.