بأفضل الطريق فرد الشعر كيراتين طبيعي بدل المستورد وبدون مصاريف وضرر على شعرك

فرد الشعر كيراتين طبيعي بدل المستورد هو الحل السليم للحفاظ على الشعر وحمايته من الأضرار التي قد تصيبه عند استخدام الكيراتين المستورد الذي يضر الشعر بنسبة 100% في المستقبل أو بعد مرور فترة من استخدامه. من المؤكد أن النساء التي تستخدم الكيراتين المستورد تسأل نفسها كثيرًا وينتابها حالة من الشك والريبة والقلق حول الآثار الجانبية لهذا النوع من الكيراتين وهل هو فعلًا يضر الشعر أم لا؟ الأمر الذي يجعل معظمهن يفكر آلاف المرات قبل وضعه على الشعر، ولكن اطمئني سيدتي فلن تضطري للتفكير في كل هذه الأشياء السلبية لأننا سوف نقدم لكي الكيراتين الطبيعي بديل المستورد.

فرد الشعر كيراتين طبيعي بديل المستورد

فرد الكيراتين الطبيعي الذي هو يلخص في وصفة طبيعية والتي سوف نتحدث عنها الآن لما لها من استخدامات متعددة وذلك لأنها تفرد الشعر وتجعله مثل خيوط الحرير، بالإضافة إلى أنها تقضي على القشرة والحبوب والالتهابات الجلدية.

تساعد على نمو الشعر وملء الفراغات كما أنها سوف ترطبه وتمنحه اللمعان والكثافة، هذه الوصفة سحرية ومجربة أكثر من مرة وبالفعل أعطت نتيجة مبهرة.

كيراتين الزبادي والبيض الطبيعي

الزبادي يعطي الشعر الترطيب والطول والكثافة بالإضافة إلى النعومة، أما البيض فهو معروف بأنه بروتين طبيعي للشعر يطوله ويكثفه.

المكونات

علبة زبادي صغيرة كاملة.

بيضة واحدة.

ملعقة عسل نحل.

2 من زيت الزيتون الطبيعي.

1 ملعقة زيت جوز الهند.

ذرة من دم الغزال المتوفر عند العطار وهو اختياري يتم استخدامه لإعطاء الشعر لون جذاب.

طريقة التحضير والاستعمال