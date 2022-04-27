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من الأكلات اللذيذة والمحببة والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل أغلبية الناس في معظم الدول العربية هي كباب الحلة بالفراخ، حيث أن تتميز هذه الأكلة بالطعم الرائع والشهي ويكون لها رائحة تجذب إليها الكثير، وطريقة عملها سريعة ولا تحتاج إلى مكونات عديدة فهي تتكون من أوراك أو صدور الفراخ وتتكون أيضا من البصل والطماطم والفلفل الأخضر وبعض البهارات المفضلة، وكذلك تحتوي هذه الأكلة على العديد من العناصر الغذائية والتي تفيد وتغذي جسم الإنسان. مكونات كباب الحلة بالفراخ دجاجة كاملة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو السمنة.

رشة من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ نقوم أولا بتقطيع الدجاجة إلى أربع أو ثماني قطع ويتم غسلها بطريقة جيدة بإستخدام الماء والخل والليمون حتى نتخلص من أي شيء يتسبب في ظهور رائحة كريهة بالفراخ.

ثم يتم غسلها بالماء فقط وبعد ذلك قومي بوضع إناء على النار ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

وعند تسخين الزيت نضع قطع الفراخ ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة ونتركها على النار مع التقليب المستمر لتكون باللون الذهبي من الوجهين.

ثم يتم إخراج الفراخ من الحلة ونضعها في طبق ونقوم بوضع حبتان كبيرتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة في الحلة ويتم تقليبها ليكون لونها ذهبي فاتح.

وبعد ذلك نضيف قطع الفراخ ويتم تقليبها مع البصل ونضع الحبهان وورق اللورا ونستمر في التقليب ويتم إضافة الجزر المبشور.

وقومي بوضع الفلفل الأخضر والطماطم ويكون بنفس حجم البصل ونضيف الثوم المفروم ويتم تقليبهم لمدة عشر دقائق تقريبا.

وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من الماء المغلي ورشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونتركهم على النار لكي يتم تسوية الفراخ ثم نرفعها من على النار ويتم تقديمها مباشرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالخلطة اللذيذة والصوص البني بطعم ومذاق شهي - ثقفني

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