خلطة سريعة لتنظيف الحوائط والأبواب من البقع وشخابيط الأطفال بدون إفساد الدهان

إليكم خلطة سريعة لتنظيف الحوائط والأبواب من البقع وشخابيط الأطفال بدون ما يتغير دهان الحائط المكونات سهلة و بسيطة ومتوفرة في كل منزل لاستخدامها في عملية التنظيف حيث تتسخ الجدران خاصه في وجود أطفال بالمنزل ما يستدعي دائما الأمر إلى تنظيفها بانتظام ولكن كيف يتم تنظيم الجدران المطلية بدون أتلاف لونها بتحديد نوع طلاء الجدران إذا ما كان يتحمل هذا الطلاء مع الغسيل أم لا يتحمل ويمكن أن يتلف إذا دعكت بشدة أو استخدم منظف كاشط لها مهما كان يا نوع طلاء الجدران فيجب نقض الغبار عنها أولا والذي ما سوف نقوم بشرحه من خلال الأسطر الأتية.

خلطة سريعة لتنظيف الحوائط والجدران

المكونات التي سوف نقوم بتحضيرها مكونات متوفرة في كل منزل أو يمكن شرائها لأنها رخيصة الثمن إليكم المكونات:

كوب من سائل الجلي المفضل لديكي.

كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا لزيادة قوة خلطة التنظيف.

أحضار قطعة إسفنجية لاستخدامها في التنظيف.

طريقة تحضير خلطة تنظيف الحوائط

احضري دلو نظيف وفارغ وضعي فيه خلطه التنظيف القوية للحوائط والجدران.

ضعي في الدلو كمية مناسبة من الماء مع إضافة مكونات التنظيف السابقة والتقليب جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

طريقة تنظيف الحوائط

بعد الانتهاء من إعداد الخلطة الجبارة لتنظيف الحوائط والجدران يجب اتباع الخطوات الصحيحة والأساسية للوصول بعملية تنظيف مرضية بأفضل النتائج لإزالة البقع والشخابيط. خطوات سهلة وبسيطة أولا نقوم بتغطية أثاثات المنزل الموجودة بجانب الحوائط بعد تحريكها مسافة كافية عن الحوائط.

رفع السجاد حتى لا يتسخ أثناء عملية التنظيف. ثم قومى بنفض الحوائط أولا من الأتربة والغبار عن طريق مكنسة كهربائية أو فرشاة المكنسة الكهربائية أو احدي الطرق التقليدية قبل الغسل. يجب وضع المناشف على الأرض لالتقاط المياه التي تتساقط من الجدران أثناء التنظيف. وضع إسفنجة متوسطة الحجم بداخل الدلو حتى تتشرب من الخلطة التي قمنا سابقا بتحضيرها ثم وزعيها بطريقة منتظمة على الحائط اتركي الحوائط مدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تجف.

ثم قومي بإحضار دلو اخر يحتوي على مياه نظيفة وإسفنجة اخرى جديدة و نظيفي ثم مرري الإسفنجة على الحائط حتى يمكن التخلص من بقايا الخلطة والتخلص من البقع والشخابيط مع ضرورة أن تتم عمليه التنظيف في الاتجاه الأسفل إلى الأعلى.