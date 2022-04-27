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الباذنجان بدون تشرب زيت، يعتبر الباذنجان من الأطعمة المفيدة جدًا الغنية بالحديد والكالسيوم والفسفور ولكن ما يعرقل ربات المنازل في بعض الأحيان هي أن الباذنجان يتشرب كمية كبيرة من الزيت وهذا يرفع نسبة الكوليسترول في الجسم مما يسبب مخاطر صحية عديدة علي الإنسان مثل تصلب الشرايين و الإصابة بدهون الدم وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل الباذنجان في المنزل بدون أن يتشرب أي نسبة زيت مضرة وأهمية الباذنجان لجسم الإنسان. طريقة إعداد كفتة الحاتي المشوية الرائعة بنفس طعم أشهر محلات المشويات.. لن تشتريها جاهزة بعد الآن طريقة عمل الباذنجان بأقل تشرب للزيت. نقوم بغسل الباذنجان جيدًا بعد ذلك نقطعه إلى شرائح رفيعة. نقوم بتغطيسه في قليل من الدقيق والملح حيث يساعدان هذين الخليطين على التخلص من أي زيوت حيث يعمل الدقيق على امتصاص أي نسبة زيوت. نقوم بوضع الزيت الغزير على النار. ونقوم بقليه في الزيت على الجانبين. بعد ذلك نقوم بوضعه على مناديل حتى نتخلص من أي كمية زيوت. طريقة أخرى لتجهيز الباذنجان بدون زيت. نقوم بغسل الباذنجان جيدًا ثم نقوم بتنشيفه من الماء. نقوم بشوي الباذنجان على البوتاجاز من جميع الاتجاهات. نقوم بتقشير القشرة الخارجية. نقوم بهرس الباذنجان في إناء واسع ونضيف إليه التوابل مثل الملح والخل والليمون. نقوم بتقطيع قليل من الطماطم والفلفل عليه. وبذلك يصبح الطبق جاهز للتقديم. أهمية الباذنجان. يمد الجسم بالطاقة اللازمة حيث يمد الجسم بالحديد وبذلك يساعد الجسم من الحماية من أمراض فقر الدم وأمراض الأنيميا حيث ينصح بتناوله كثير من الأطباء.

يساعد الباذنجان في تخسيس الوزن حيث ينصح به كثير من الأطباء بتناول ثمرة واحدة من الباذنجان على الريق وبذلك يخلصنا من الدهون.

يساعد الباذنجان في القدرة على التركيز وتقوية أعصاب الجسم.

يحتوي على نسبة قليلة من الكوليسترول وبالتالي يقلل من حدوث الجلطات في الجسم. عمر شويل - جدة طريقة عبقرية لقلي الباذنجان بدون تشرب زيت ووصفة لطبق باذنجان بدون زيت تماما - ثقفني

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