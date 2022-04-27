نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعيها بنفسك أطعم قطايف في رمضان.. من وصفة العجينة وعمل الحشوة وحتى التزيين بالمكسرات في المقال التالي
أطعم قطايف في رمضان، تعد القطايف من أشهر أنواع الحلويات التي يتم اعدادها خلال الشهر الفضيل، وأصبحت عادة لا تنقطع في هذا الشهر الكريم، وذلك لطعمها الشهي، فضلا عن أنها مميزه بشكلها الخاصة، لهذا قررنا أن نتحدث معكم عن طريقة تحضير العجينة الخاصة بالقطايف، وإيضاح طريقة الحشو، كل هذا سوف نتناوله بشكل دقيق في الفقرات الآتية.
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طريقة عمل قطايف رمضان
سوف نأتي لكم بأدق الطرق التفصيلي التي تجعلك تقومي بإعداد القطايف في وقت يسير، وبكل سهولة، وذلك على هذا النحو:-
مكوّنات شربات قطايف رمضان
- إحضار كوب واحد من الماء.
- إحضار 2 كوب من السكر.
- إحضار ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- إحضار ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
مكونات عجينة القطايف
- إحضار كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.
- إحضار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- إحضار ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.
- إحضار كوب واحد من اللبن.
- إحضار ربع ملعقة من السكر.
- إحضار رشة واحدة من الملح.
إحضار قدر مناسب من الزيت.
تحضير حشوة
- إحضار ربع كيلو من جوز الهند.
- إحضار ملعقتان من الزبدة.
- يتم خلط الجوز والسمنة مع بعضها البعض لينكون لنا حشوة كريمي يتم وضعها داخل القطايف.
تحضير عجينة القطايف
- في إناء يتم إضافة كافة المكونات الجافة وخلطها مع بعضها البعض جيدا.
- نضع إلى المكونات السابقة كوب واحد من الماء مخلوط نصفه بالزيت، ويتم إضافته إلى الدقيق بكافة مشتقاته، والاستمرار في التقليب حتى نحصل على عجينة طرية.
- نبدأ باستخدام قطع ذات حجم صغير من عجينة القطايف، وفردها ووضع الحشوة بداخلها، وغلقها جيدا.
- تجتاج إلى إحضار مقلاة ونضع فيها كمية الزيت، وننزل بالقطايف حتى تتحمر تماما.
- كما أنه بعد ذلك يتم تصفيتها جيدا من الزيت ووضعها في الشربات.
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