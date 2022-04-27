اصنعيها بنفسك أطعم قطايف في رمضان.. من وصفة العجينة وعمل الحشوة وحتى التزيين بالمكسرات

أطعم قطايف في رمضان، تعد القطايف من أشهر أنواع الحلويات التي يتم اعدادها خلال الشهر الفضيل، وأصبحت عادة لا تنقطع في هذا الشهر الكريم، وذلك لطعمها الشهي، فضلا عن أنها مميزه بشكلها الخاصة، لهذا قررنا أن نتحدث معكم عن طريقة تحضير العجينة الخاصة بالقطايف، وإيضاح طريقة الحشو، كل هذا سوف نتناوله بشكل دقيق في الفقرات الآتية.

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طريقة عمل قطايف رمضان

سوف نأتي لكم بأدق الطرق التفصيلي التي تجعلك تقومي بإعداد القطايف في وقت يسير، وبكل سهولة، وذلك على هذا النحو:-

مكوّنات شربات قطايف رمضان

إحضار كوب واحد من الماء.

إحضار 2 كوب من السكر.

إحضار ملعقة واحدة من عصير الليمون.

إحضار ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات عجينة القطايف

إحضار كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

إحضار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

إحضار ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

إحضار كوب واحد من اللبن.

إحضار ربع ملعقة من السكر.

إحضار رشة واحدة من الملح.

إحضار قدر مناسب من الزيت.

تحضير حشوة

إحضار ربع كيلو من جوز الهند.

إحضار ملعقتان من الزبدة.

يتم خلط الجوز والسمنة مع بعضها البعض لينكون لنا حشوة كريمي يتم وضعها داخل القطايف.

تحضير عجينة القطايف