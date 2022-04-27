وصفة معجزة باستخدام الكركم للتخلص من الدهون والتخسيس بسرعة وأمان

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الكركم للتخلص من الدهون والتخسيس، من المعروف أن عشب الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على كثير من الفوائد والعناصر الهامة التي تعمل على بناء الجسم، كما أن كثير من الأشخاص يتناولون الكركم كمشروب أساسي في حياته اليومية، والكثير أيضا يستخدمون عشب الكركم كنوع من أنواع التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنه، كما أنه من الممكن أن يدخل في تحضير كثير من الوصفات، والبعض يقومون باستخدام الكركم كبديل قوي للحصول على جسم رشيق و رياضي و التخلص من الكرش و الدهون.
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طريقة التخلص من الدهون عن طريق استخدام الكركم في أسبوع واحد
- أولا نقوم بإحضار كمية مناسبة من الكركم المطحون مع كمية متساوية لها من الزنجبيل المطحون ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء عليهم و تقليبهم جيدا لإعطاء مشروب متجانس بعضهم مع بعض، ثم بعد ذلك نقوم بوضع ذلك الخليط على نار هادئة ثم بعد ذلك عندما يتم غليانه نقوم برفعه على و وضعه في زجاجة محكمة الفتح، ثم بعد ذلك نضعه في الثلاجة و نستخدمه عند الحاجة، كما أن يجب أن نشرب منه على الريق يوميا و أيضا قبل النوم.
- أيضا عند وضع كميات مناسبة من الكركم إلى الطعام يساعد بنسبة كبيرة على التخلص من الدهون و الترهلات.
- عندما يقومون الأشخاص بشرب كوب من مشروب الكركم في تساعد على تقليل الشهية عن الأشخاص مما يجعلهم يضعف الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام أثناء الأكل.
فوائد الكركم لصحة الجسم
- يعمل الكركم على تقوية مناعة الجسم مما يساعد فى التخلص من الميكروبات والجراثيم التي تهاجم الجسم.
- الكركم له تأثير قوي في التخلص من أمراض السرطان.
- يعمل على حرق الدهون و التخلص من الترهلات و الكرش.
- يساعد المعدة على الهضم بطريقة أسهل و يخلص الجسم من مشاكل المعدة.
- يساعد في التخلص من النسيان و المشاكل التي تواجه خلايا المخ.
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