نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لحم الخروف بصوص الزبادى والريش الضاني فى المنزل في المقال التالي

إن اللحمة من أهم الأطباق الأساسية التى يتم تحضيرها بشكل كبير فى كافة الأوقات والمناسبات، وذلك يرجع لجمال المذاق الخاص والشهي، ليس ذلك فقط بل إن اللحمة تحتوى بشكل كبير على البروتينات المهمة لجسم الانسان، لذلك سوف نتعرف على أفضل طرق إعداد اللحم فى المنزل. مكونات لحم الخروف بصوص الزبادي: 1 كيلو فيليه لحم الخروف من الكتف أو الفخد.

3 أكواب اللبن الرائب.

2 ملعقة كبيرة نشا مذوبه بكوب من الماء البارد.

نص ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة التوابل مشكل.

2 ورقه غار.

4 حبات هيل.

بصلتان مقطعة إلي شرائح رفيعة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع قطع اللحم الفيليه بالطريقة المعتادة مع التوابل حتي يذبل وينضج. نقوم بوضع اللبن في وعاء كبير على النار متوسطة الحرارة ووضع النشا على الماء ووضع الملح وتقليبه جيداً حتي يغلي. نقوم بوضع قطع اللحم باللبن ووضع مرقة اللحم المصفاة ووضع الصلصة المرقة والخليط حتي يغلي ويتشرب قطع اللحم النكهات. نقوم وضع صلصلة اللبن مع اللحم في أطباق التقديم وتزينها بصنوير المقلي الكبير والنعناع الجاف مع الأرز ومقدمة ساخنة بجانب أطباق الأرز. مكونات ريش الضاني بالفستق الحلبي: ١٠٠ جرام فتسق مطحون.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

3 ملاعق كبيرة جبنة بارميزان مبشورة.

١٢٥ جرام بقسماط.

6 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 حبة بصل الأحمر مفروم فرم ناعماً.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

٤٠٠ جرام لحمة خروف فتيلة ظهر.

1 ملعقة كبيرة خردل الديجون.

1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة. مكونات البطاطا الحارة: ٣٠٠ جرام مكعبات بطاطا.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

قرن فلفل حار أحمر مفروم فرم ناعماً.

1 ملعقة كبيرة شطة حارة.

1 ملعقة كبيرة ورق الكزبرة المفروم.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

5 ملاعق كبيرة عصير الليمون الأخضر. طريقه تحضير البطاطا الحارة: نقوم بإحضار مكعبات البطاطا بالزيت الغزير حتي تستوي ويغير لونها إلي الأصفر مقرمش. نقوم بإحضار مقلاة ووضع ووضع الثوم والزيت الزيتون على نار قوية لمدة دقيقتين ووضع الفلفل، والكزبرة المطحونة ووضع الشطة، وعصير الليمون . نقوم بوضع الملح، والفلفل الأسود، ومكعبات البطاطا ونقلبهم بالخليط حتي تتغطي بالصلصة ووضع الكزبرة الخضراء ورفع المقلاة وتقديمه في أطباق التقديم. طريقه تحضير اللحمة: نقوم بطحن البقسماط مع حبة الفلفل والبقسماط في الخلاط الكهربائي ونضع الخليط في أطباق ووضع الجبنة البار ميزان مبشورة، والبقدونس مفروم ونقلب الخليط. نقوم بإحضار مقلاة ووضع البصل لمدة 5 دقائق ووضع الثوم ونقلبه حتي تصاعد رائحته ووضع الملح، ونقوم برفع المقلاة على نار ونسكب الخليط فوق خليط. نقوم بوضع البقسماط ووضع الفستق المطحون ونقلب المكونات جيداً تخلط تماما نقوم برش اللحم بالقليل، ملح، وتشويحه بالمقلاةةعلى نار عالية الحرارة بالزبدة حتي يغير لونه للذهبي ثم رفع اللحم ووضع الزبدة والدهون الناتجة من اللحم فوق البقسماط في طبق عميق. نقوم بدهن اللحم بالخردل الديجون ونغطها بالبقسماط من جميع البقسماط وإحضار الصينية ووضعها فيها على درجة حرارة 200 درجة حتي تستوي. نقوم اللحم من الفرن وتركها حتي ترتاح لمده 10 دقائق ونقدم اللحم بطبق التقديم ساخنا بطبق البطاطا الحارة. عمر شويل - جدة طريقة عمل لحم الخروف بصوص الزبادى والريش الضاني فى المنزل - ثقفني

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