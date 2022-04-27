نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أجمل بلح الشام بلا منافس في بيتك في المقال التالي
طريقة عمل أجمل بلح الشام بلا منافس في بيتك، بلح الشام من أطباق الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو يتميز بطعمه الفريد و الرائع و يفضله جميع الأشخاص صغار و كبار، كما أنه يعرف بأن أصله بلاد الشام؛ فهم أول البلدان التي قامت باختراع بلح الشام ثم بعد ذلك انتقلت وصفة تحضيره إلى مصر، كما أن أصبح الآن يقوم بتحضيره جميع ربات المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، وتختلف طريقة تحضيره من شخص لآخر، ولكن أحضرنا لكم السر في تحضيره مثلا المحلات تماما و بأقل جهد و مكونات.
طريقة مبتكرة وممتازة لتنظيف الخشب في المنزل.. الوصفة رائعة سواء للموبيليا أو للتجهيزات
كيفية تحضير بلح الشام في المنزل
يجب توافر هذه حتى يمكنك تحضير هذه الوصفة.
المكونات :
- مقدار كوبين من الدقيق.
- ملعقتان كبيرة الحجم من النشا.
- 4 ملاعق كبيرة من الزيت.
- كوب كبير من الماء.
- 5 حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من مسحوق البيكينج بودر.
- زعفران الصبغة.
- رشة فانيليا.
طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بجهد أقل
يجب إتباع هذه الخطوات لإعطاء أفضل النتائج.
- نقوم بوضع المكونات الجافة في وعاء للعجن مثل الدقيق و البيكنج بودر و النشا و الزعفران و خلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- نقوم بوضع الماء على النار ونتركها حتى تغلي ثم نقوم بوضع الزيت والزعفران معها و نتركها دقائق على النار.
- نضع الخليط الجاف في الماء الموجود على النار ثم خفقهم من النار و تقليب العجين جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع البيض على الخليط مع الفانيليا.
- نقوم بعجن المكونات مع بعضهم جيدا.
- ثم بعد ذلك نترك العجينة حتى ترتاح لبعض من الدقائق.
- نقوم باستخدام القمع المخصص لصنع بلح الشام.
- نقوم بوضع كمية وفيرة من الزيت على النار وتوضع بها العجينة التي قمنا بتشكيلها من خلال القمع.
- نتركهم على نار هادئة حتى ينضج و يستوي تماما.
- ثم بعد ذلك نتركه حتى يبرد ثم بعد ذلك يكون قابل للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أجمل بلح الشام بلا منافس في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.