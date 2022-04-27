طريقة عمل أجمل بلح الشام بلا منافس في بيتك، بلح الشام من أطباق الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو يتميز بطعمه الفريد و الرائع و يفضله جميع الأشخاص صغار و كبار، كما أنه يعرف بأن أصله بلاد الشام؛ فهم أول البلدان التي قامت باختراع بلح الشام ثم بعد ذلك انتقلت وصفة تحضيره إلى مصر، كما أن أصبح الآن يقوم بتحضيره جميع ربات المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، وتختلف طريقة تحضيره من شخص لآخر، ولكن أحضرنا لكم السر في تحضيره مثلا المحلات تماما و بأقل جهد و مكونات.

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كيفية تحضير بلح الشام في المنزل

يجب توافر هذه حتى يمكنك تحضير هذه الوصفة.

المكونات :

مقدار كوبين من الدقيق.

ملعقتان كبيرة الحجم من النشا.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب كبير من الماء.

5 حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكينج بودر.

زعفران الصبغة.

رشة فانيليا.

طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بجهد أقل

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