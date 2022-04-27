طريقة إعداد خبز الصاج التورتيلا الشهير بوصفة سهلة وبسرعة البرق

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طريقة إعداد خبز الصاج التورتيلا الشهير، خبز الصاج واحد من أكثر أنواع الخبز الذي يستخدم حالياً، فهو يعتبر مميز ويتم حشوه بالكثير من الحشوات فيعطي مذاق رائع ومميز، والآن سنتعرف على طريقة بسيطة للغاية يمكن صنعها في المنزل بدلاً من الشراء من الخارج، إذا كنتم ترغبون في رؤية الوصفة كاملة عليكم اتباع جميع الخطوات من خلال موضوعنا، فنحن دائماً ما نأتي سوى بالوصفات الجديدة لجميع مشاهدينا.
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هل تعرف ما هو خبز الصاج أو ما يسمى بخبز التورتيلا اللذيذ، هو ذلك الخبز الذي يتم تنفيذه ووضع الشاورما بداخله ليتم تناولها بشكل لذيذ، هذا الخبز منتشر للغاية والجميع يحبه ويحب تناوله بشكل يومي مع حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة واللذيذة، ونحن اليوم سنساعد الجميع في التعرف على كيفية تنفيذه في المنزل بخطوات قليلة، لنأتي بتحضير المكونات أولاً بهذا الشكل:
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- زيت حسب الحاجة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتان صغيرتان من السكر.
- نصف ملعقة من الملح.
طريقة تحضير خبز التورتيلا
الآن علينا أن نوضح ما هي الخطوات التي يتم من خلالها تحضير خبز التورتيلا، عليكم الانتباه جيداً لما سيحدث وما هي الخطوات البسيطة، كل شيء سيكون بداخل هذه النقاط:
- علينا أولا تحضير الماء الدافئ لوضع الخميرة بداخله ومن ثم السكر وتركه جانباً لمدة ربع ساعة.
- نأتي بالدقيق ونضيف إليه الخليط السابق مع إضافة الزيت إليهم ونستمر في التقليب لفترة حتى تصبح العجينة لينة وطرية.
- نضع القليل من الزيت عليها كنوع من تغطيتها به، نتركها لفترة تصل حتى ساعة ونصف.
- نقطع العجينة إلى قطع متساوية وبعد ذلك نفردها بالنشابة ليكون الخبز رقيق.
- وعلى صاج ساخن نضع كل واحدة حتى تصل إلى اللون الأحمر ومن ثم نقلبها إلى الجهة الأخرى حتى تصل إلى نفس اللون.
- هكذلك يصبح خبز التورتيلا جاهز للطعام.
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