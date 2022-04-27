طريقة إعداد خبز الصاج التورتيلا الشهير بوصفة سهلة وبسرعة البرق

طريقة إعداد خبز الصاج التورتيلا الشهير، خبز الصاج واحد من أكثر أنواع الخبز الذي يستخدم حالياً، فهو يعتبر مميز ويتم حشوه بالكثير من الحشوات فيعطي مذاق رائع ومميز، والآن سنتعرف على طريقة بسيطة للغاية يمكن صنعها في المنزل بدلاً من الشراء من الخارج، إذا كنتم ترغبون في رؤية الوصفة كاملة عليكم اتباع جميع الخطوات من خلال موضوعنا، فنحن دائماً ما نأتي سوى بالوصفات الجديدة لجميع مشاهدينا.

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هل تعرف ما هو خبز الصاج أو ما يسمى بخبز التورتيلا اللذيذ، هو ذلك الخبز الذي يتم تنفيذه ووضع الشاورما بداخله ليتم تناولها بشكل لذيذ، هذا الخبز منتشر للغاية والجميع يحبه ويحب تناوله بشكل يومي مع حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة واللذيذة، ونحن اليوم سنساعد الجميع في التعرف على كيفية تنفيذه في المنزل بخطوات قليلة، لنأتي بتحضير المكونات أولاً بهذا الشكل:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

زيت حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة تحضير خبز التورتيلا

الآن علينا أن نوضح ما هي الخطوات التي يتم من خلالها تحضير خبز التورتيلا، عليكم الانتباه جيداً لما سيحدث وما هي الخطوات البسيطة، كل شيء سيكون بداخل هذه النقاط: