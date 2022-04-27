طريقة تحضير القراقيش في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم خرافي

القراقيش من أهم المخبوزات المحبوبة جدًا لدى الكثير من الناس، ويتم تحضيره بشكل دائم في عيد الفطر المبارك، ويتم تناوله في الصباح مع كوب اللبن او الشاي الساخن، ومع اقتراب العيد يبحث الكثير من الناس عن طريقة تجهيز القراقيش في المنزل، حتى يتم تحضيره بدلًا من شرائه من المحلات جاهز، والان تابعو معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير القراقيش في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل قراقيش العيد في المنزل

اصنعي القراقيش المميزة المقرمشة في المنزل بتكاليف بسيطة على عكس شرائها من الخارج، وخطوات تحضيرها كالتالي:

المكونات

١ كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

خمس ملاعق من السمن.

ملعقتين من اليانسون.

ملعقة من الشمر.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من السمسم الأحمر.

كوب من الماء الدافيء.

رشة ملح.

ملعقة من السكر.

طريقة التحضير