نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير القراقيش في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم خرافي في المقال التالي
القراقيش من أهم المخبوزات المحبوبة جدًا لدى الكثير من الناس، ويتم تحضيره بشكل دائم في عيد الفطر المبارك، ويتم تناوله في الصباح مع كوب اللبن او الشاي الساخن، ومع اقتراب العيد يبحث الكثير من الناس عن طريقة تجهيز القراقيش في المنزل، حتى يتم تحضيره بدلًا من شرائه من المحلات جاهز، والان تابعو معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير القراقيش في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل قراقيش العيد في المنزل
اصنعي القراقيش المميزة المقرمشة في المنزل بتكاليف بسيطة على عكس شرائها من الخارج، وخطوات تحضيرها كالتالي:
المكونات
- ١ كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزيت النباتي.
- خمس ملاعق من السمن.
- ملعقتين من اليانسون.
- ملعقة من الشمر.
- ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق من السمسم الأحمر.
- كوب من الماء الدافيء.
- رشة ملح.
- ملعقة من السكر.
طريقة التحضير
- احضري كوب المياة الدافئة، وقومي بإضافة ملعقة من السكر، والخميرة.
- قلبي المكونات جيدًا، واتركيها حتى تختمر جانبًا.
- أحضري بعد ذلك وعاء أضيفي به الدقيق، واضيفي بداخله الملح، والسمسم، والسكر واليانسون.
- اخلطي كل الخليط مع بعض حتى تتجانس كل المكونات.
- اتركي أيضًا الخليط جانبًا، ثم قومي بتسخين السمن على النار فقط حتى تذوب دون أن تصل للغليان.
- أضيفي الان الزيت والسمن إلى الدقيق، وقومي بفرك السمن والزيت مع الدقيق جيدًا حتى يتشرب الدقيق كل السمن والزيت بالكامل.
- أضيفي بعد ذلك إلى المكونات خليط الماء مع الخميرة حتى يتم العجن الآن.
- اعجني كل المكونات جيدًا لعدة مرات حتى تصبح عجينة طرية لينة.
- غطي العجينة، واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر ويرتفع قوامها بشكل ملحوظ.
- يمكنك بعد ذلك تقسيم العجينة الى كرات صغيرة.
- ثم يتم بعد ذلك فرد الكرات، وتقطيعها بالسكينة إلى أصابع أو مستطيلات صغيرة.
- أحضري صاج مناسب.
- وزعي بداخل الصاج القطع التي تم تشكيلها.
- ادخلي الصاج داخل الفرن، واتركيه على درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتى تصبح بلون ذهبي.
- اخرجي القراقيش من الفرن، واتركيها حتى تبرد، ثم قومي بوضعها في علبة مناسبة.
- تقدم القراقيش مع كوب الشاي، ويتم تناولها بألف هنا.
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