نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق منزلية لتعطير المفروشات بمكونات طبيعية للقضاء على الروائح الكريهة بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاجين لطرق منزلية لتعطير المفروشات بمكونات طبيعيه للقضاء على الروائح الكريهة بأقل تكلفة بعيدا عن المواد الكيماوية التي تضر بصحتك وصحة أسرتك هناك وصفة بمكونات طبيعية 100% قدر الإمكان دون الحاجة لشراء أي عطور جاهزة هذه الوصفة تبعث علكيي وعلى أفراد أسرتك رائحة جميلة منعشة تدوم طوال الوقت وتقضي على الروائح الكريهة تابعي معنا الوصفة البسيطة السهلة لكي تقومي بتنفيذها بنجاح.

طرق منزلية لصنع معطر المفروشات

معطر منزلي امن على المفروشات من المكونات الأتية:

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.

قطرات من زيت اللافندر الأساسي. قطرات من زيت البابونج الأساسي.

طريقة تحضير صنع معطر المفروشات

تفرغ كل هذه المكونات السابقة في عبوة مزدوجة ببخاخ. ثم يرج البخاخ جيدا حتى تختلط المكونات ببعضها ويوزع المعطر على المفروشات والسجاد والموكيت. يمكن استعماله في تنظيف وتعطير الخزائن.

طرق اخري لتعطير المفروشات المنزلية

نخلط ربع كوب من منعم الملابس ذي الرائحة العطرية مع 2 كوب من الماء الدافئ في عبوة بخاخ نظيفة.

ثم نضيف عليهم 2 ملعقة كبيره من الباكينج صودا ونرج العبوة جيدا حتى تختلط المكونات ببعضها ونرش المعطر على المفروشات والسجاد وأيضا يمكن استعماله في تعطير وتنظيف الخزائن.

طريقة تعطير المفروشات بالورد المجفف

الورد المجفف المعطر من افضل الروائح لا سيما عطر الليمون أو اللافندر أو الفانيليا قومي بحشو الوسائل ومراتب الكنب وذلك حتى تنتشر رائحة الورد الذكية وتدوم طوال اليوم.

صودا الخبز لتعطير المفروشات

مسحوق صودا الخبز يعد من اكثر المواد المنزلية الفعالة في امتصاص و القضاء على الروائح الكريهة الصادرة من المفروشات عن طريق الأتي:

نخلط نصف كوب من صودا الخبز و 10 قطرات من الزيت العطري المفضل و للتخلص من الكتل الصغيرة من مزيج التفاعل من صودا الخبز والزيت قلبي المكونات جيدا ويخزن هذا المزيج في وعاء محكم الغلق عند الرغبة في تعطير المفروشات ترش طبقة خفيفة من المزيج على المفروشات مع الانتظار لبعض دقائق حوالي 30 دقيقة قبل استخدام الفرشاة في دعك المفروشات.

في النهاية نكون قد أوضحنا لكم أكثر من طريقة منزلية لتعطير المنزل والمفروشات وأثاثات المنزل بطريقة طبيعية دون تأثير على صحة أفراد الأسرة بأقل التكلفة للتخلص من الرائحة الكريهة من خلال المقالات القادمة سوف نوافيكم بالمزيد من الوصفات المنزلية الطبيعية عبر موقع ثقفني الإخباري.