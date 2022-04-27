طريقة عمل الكحك الناعم بالملبن في المنزل

طريقة عمل الكحك الناعم بالملبن تعتبر من اشهر الحلويات التي يتم صنعها بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث أنها من الحلويات المحببة والمفضلة لدى كل من الكبار والصغار، وذلك لطعمها المميز اللذيذ حيث أنه يمكن اعدادها في المنزل دون اللجؤ إلى شرائها من المحلات، وذلك لضمان نظافتها وجودتها وتوفير أيضا، حيث يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة واقتصادية، حيث أنه يعتمد في مكوناته على الدقيق والسمن ويفضل أن يكون سمن بلدي حتى يعطيكى كحك ناعم وبطعم افضل من المحلات، حيث يمكن صنعة بحشوات متنوعة سواء بالملبن أو العجوة أو سادة على حسب ذوق ورغبة كل اسره وما تفضله، حيث أن كحك العيد يتميز بأنه يكون ناعم ودايب، حيث عند تناوله يذوب بالفم وذلك لصنعة الجيد ومكوناته الممتازة كما يمكن التعرف على طريقة المنين أو القراقيش السادة وبالملبن وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل الكحك الناعم بالملبن.

طريقة عمل الكحك الناعم بالملبن

المكونات

1 كيلو دقيق.

2 ونصف كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية .

1 كوب ماء أو نصف كوب حليب +نصف كوب ماء.

رشه من رائحة الكحك أو فانيليا.

٢ كوب ملبن ممكن عجوة للحشو حسب الرغبة.

٢ ملعقة كبيرة سمن.

٢ ملعقة كبيرة سمسم محمص اختياري.

طريقة تحضير حشو الملبن

القيام باحضار مقلاة ووضعها على النار ثم يتم وضع السمن بها وعندما تسيح ابدأ بوضع الملبن.

يتم خلط الملبن بالسمن جيدا حتى تكون عجينة طرية و ناعمة نستطيع تشكيلها.

ثم نقوم بعمل الملبن كرات صغيرة ويتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تكون جاهزة للاستخدام.

طريقة تحضير الكحك الناعم

القيام باحضار بوله عميقة كبيرة يوضع بها الدقيق بعد نخلة وكذلك رائحة الكحك والسمسم ورشة الملح مع تقليب المكونات بشكل جيد. يتم تسخين السمن على النار حتى تسيح وتكون جاهزة لتضاف على الخليط المكون من الدقيق ورائحة الكحك ورشة الملح مع التقليب جيدا. القيام بإذابة الخميرة في ربع كوب من اللبن الدافئ وإضافة معلقة السكر يجب إضافة الباقي من اللبن والخميرة إلى العجينة مع عجن الخليط جيدا. يتم بس الخليط بأطراف الأصابع أي مزج الدقيق مع السمنة ثم فركة براحة اليد وذلك حتي يتشرب الدقيق كل السمنة للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. القيام بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة ويتم تشكيل العجين على هيئة كور صغيرة. ثم يتم اخذ كل كورة وفردها ويتم وضع الحشو بها ثم غلقها جيدا يمكن تزينها بالنقاش أو ببصامة الكحك حسب الرغبة ويتم فعل ذلك مع باقي العجين. ملحوظة : الحليب بينشف الكحك و يقلل صلاحيته ممكن نضيف ماء و حليب وليس حليب فقط.

كيفية تسوية الكحك الناعم