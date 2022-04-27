نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك صابونة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية لبشرة أصغر سناً في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات والفتيات من وجود بعض التجاعيد التي توجد في البشرة وتمثل هذه العلامات العديد من المشكلات للكثير من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون عن العلاجات والوصفات التي تعمل على التخلص من كل هذه العلامات وتقوم البعض من الفتيات بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام البوتكس وبعض الأجهزة التي تعمل على شد التجاعيد نهائيا وتجعلكي تتمتعين ببشرة مشدودة تماما ولكن هذه الأجهزة تعمل على حساسية البشرة بطريقة مفرطة وتعمل كثرة التجاعيد في الوجه مع مرور الوقت وكثرة الإستخدام لذلك علينا بتجنب إستخدام هذه الأجهزة وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية، والبعض الآخر يقوم بإستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد فعالة التي تتمكن البشرة من تشرب هذا الكريم وتعمل على شد الوجه ولكن هذا الكريم يمثل خطورة كبيرة للبشرة لأنه من المحتمل أن يعمل على تكوين حب الشباب تحت الجلد.
مكونات عمل وصفة صابونه لبان الدكر لشد البشرة
إليكي مكونات عمل وصفة صابونة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة:-
- ملعقتان كبيرتات من لبان الدكر.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ربع كوب من الماء.
طريقة عمل وصفة لبان الدكر لشد البشرة
- أحضري إناء صغير وضعي به ربع كوب من الماء وضيفي إليه ملعقتان كبيرتان من لبان الدكر وضعيه على نار متوسطة الحرارة وقومي بالتقليب حتى تتمكني من الحصول على ذوبان لبان الدكر في الماء.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة ونصف كبيرة من النشا وقومي بالتقليب جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف.
- بعد ذلك أرفعيه من على النار وأتركيه ليبرد قليلا ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وأخلطي هذه المكونات ببعضها ثم ضعيها في شكل من الأشكال المختلفة وأتركيها حتى تتماسك.
- بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بها يوميا وخلال عشرة أيام فقط سوف تلاحظين النتيجة قبل وبعد الإستخدام وتلاحظي البشرة المشدودة والجذابة وتجعلكي هذه الطريقة تستغنين عن أي إستخدامات أخرى ضارو للبشرة وأي طرق مكلفة وتحتاج إلى مصاريف بالغة.
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