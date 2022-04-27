نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب السوبيا بأسهل طريقة وبطعم أحلى من المحلات في المقال التالي
مشروب السوبيا من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي تقدم على مائدة الإفطار خاصةً بعد ارتفاع درجة الحرارة الملحوظ، وهي من المشروبات الغنية بالفوائد لأنها تحتوى على الحليب وجوز الهند وكثير من المكونات المغذية للجسم، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة باستخدام الشوفان المطحون أو الأرز وكلها مواد غذائية غنية بالعناصر الغذائية ومفيدة لصحة الجسم تعطي شعور بالشبع وتقلل الإحساس بالعطش أثناء ساعات النهار الطويلة، ويمكنك إعداد مسحوق السوبيا سريع التحضير في المنزل بكل سهولة، وتحرص كثير من ربات البيوت على عمل المشروبات في المنزل لضمان نظافة مكوناتها وصلاحيتها وتجنب شراء المشروبات الجاهزة التي تكون غير مضمونة الجودة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل مشروب السوبيا بخطوات سهلة وسريعة وبطعم رائع أحلى من الجاهز وينافس المحلات.
مكونات مشروب السوبيا
يمكنك تحضير مسحوق السوبيا سريع التحضير بمكونات مغذية ومفيدة للجسم، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير، وهي كالتالي:
- 4 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.
- 4 ملاعق كبيرة جوز هند ناعم.
- كوب من بودرة الآيس كريم بالفانيليا.
- 4 ملاعق كبيرة بودرة كريم شانتيه.
- كوب من حليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر البودرة.
طريقة التحضير
يتم تحضير مشروب السوبيا اللذيذ في المنزل بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:
- في طبق عميق نضع كوب من الحليب البودرة مع كوب من السكر البودرة وكوب من الآيس كريم وأربع ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.
- ثم نضيف أربع ملاعق من بودرة الكريم شانتيه وملعقة كبيرة من الفانيليا وأربع ملاعق كبيرة من دقيق الأرز الناعم.
- ثم نقلب جميع المكونات حتى يختلطوا جيداً ونضع المكونات في علبة نظيفة وجافة.
- في حالة عدم توفر دقيق الأرز نقوم بغسل كوب من الأرز جيداً ثم نصفيه من الماء ونجففه جيداً لمدة يوم كامل ثم نطحنه في مطحنة الخلاط حتى نحصل على دقيق ناعم.
- عند التحضير نضيف ثلاثة أكواب من الحليب في الخلاط مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق السوبيا الذي سبق تحضيره مع 6 مكعبات من الثلج وإضافة السكر حسب الرغبة.
- نشغل الخلاط على سرعة عالية حتى يتكسر الثلج ونحصل على قوام مميز ثم نضع الخليط في أكواب التقديم .
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