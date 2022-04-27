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أسهل طريقة لتحضير كفتة البطاطس السريعة، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الأمهات كل يوم هو طريق جديدة و وصفات سريعة و خفيفة لوجبة السحور، حيث يحرص الأمهات كل يوم على التنوع في وجبة السحور، ومن أكثر الوصفات المحببة لدى الجميع هو البطاطس ويوجد لها الكثير من الوصفات الشهية واللذيذة جداً ومن أسرع و أطعم وأحلى وصفاتها هي كفتة البطاطس السريعة و الخفيفة ستعجب جميع أفراد أسرتك جداً ويمكنك تحضيرها أيضًا كمقبلات في وجبة الإفطار. مقادير كفتة البطاطس السريعة كيلو من البطاطس المهروسة

أصفر بيضة.

5 معالق من البقسماط المطحون.

رشة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشه فلفل أسود. (للتغليف) 2 كوب من الدقيق.

رشة من الشطة.

2 كوب من البقسماط.

ملح.

فلفل أسود.

زيت للقلي. طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة أولا نقوم بتقشير البطاطس ثم غسلها بالماء ثم نقطعها إلى مكعبات.

نضع البطاطس في الماء مع القليل من الملح و الفلفل ونضعها على النار حتى يسلق البطاطس.

بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس من الماء ثم نقوم بهرس البطاطس ناعم جدًا، نحرص على أن يكون قوام البطاطس كريمي ناعم.

نترك البطاطس حتى تبرد تماماً ثم نقوم بوضع صفار البيضه و رشه جوز الطيب و الفلفل الأسود و الملح.

ثم نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا ويختفي أثر البيض.

بعد ذلك نقوم بإضافة البقسماط على البطاطس مع التقليب حتى تتماسك كفتة البطاطس.

نقوم بتشكيل البطاطس كرات متساوية الحجم كور أو أصابع.

ثم نقوم بوضع 2 كوب من الدقيق في طبق، ونضع 2 كوب من البقسماط في طبق آخر، ثم نضع البيضة في طبق ونضيف عليه الملح والفلفل الأسود ونخلطهم.

بعد ذلك نقوم بوضع كفتة البطاطس في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط.

نقوم بوضع كفتة البطاطس السريعة في الفريزر لمدة ربع ساعة لكي تتماسك.

ثم نضع طاسة على النار ونقوم بوضع زيت غزير وعندما يسخن نقوم بوضع كفتة البطاطس السريعة حتى تأخذ اللون لا نحركها حتى تأخذ اللون.

نخرجها من الزيت ثم نقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كفتة البطاطس السريعة بطبقة مقرمشة من الخارج والطعم حكاية - ثقفني

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