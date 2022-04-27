نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صلصات التغميس للمقالي و المشويات و البيتزات والسلطات بالمكونات الأصلية أحلى من الجاهز بدون مواد حافظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلصات التغميس والسلطات المختلفة التي نتناولها بجانب الوجبات المفضلة لدينا في المطاعم و أحيانا يكون السعر مبالغ فيه، أو لا يمكن الحصول عليها في المنزل أو وقت الحاجة، ومن المعروف عن هذه الصلصات أنها تحفز علي تناول الطعام كما أنها تعزز من مذاقه، كما أنها محببة لدي الكبار و الأطفال بجانب البيتزا و البطاطس المقلية.

طريقة صلصات التغميس للمقالي والبيتزا و المشويات والسلطات ولا أروع

صوص البيج ماك

المكونات المطلوبة وطريقة التحضير



عدد 6 ملاعق من المايونيز.



ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة من المستردة.

خيار مخلل مفروم ناعم ويمكن إضافة شريحة من البصل الأبيض مفروم ناعم جدا حسب الرغبة.

تخلط المكونات كلها معا جيدا حتي نحصل علي القوام الكريمي الرائع لصوص البيج ماك.

سلطة تكا الخضار بالمايونيز

المكونات المطلوبة وطريقة التحضير

عدد 2 كوب من البطاطس مقطعة مكعبات صغيرة.

كوب واحد من البسلة.

2 كوب من الجزر مقطع مكعبات صغيرة.

كوب واحد من المايونيز.

فص ثوم مهروس ناعم جدا.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من اللبن.

رشة ملح و فلفل.

عصير ليمونه واحدة.

ملعقة صغيرة من البصل المفروم ناعم جدا.

تسلق مكعبات البطاطس الصغيرة و البسلة و الجزر في حمام بخار أو القليل من الماء، ليصل إلي مرحلة نصف النضج و ليس النضج الكامل، بعد ذلك تضاف كل المكونات عليه و الملح والفلفل ويقلب جيدا.

الثومية الأصلية ولا أطعم منها

المكونات المطلوبة وطريقة التحضير

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة خل.

عصير ليمونة واحدة.

فص واحد من الثوم المفروم ناعم جدا.

ملح وفلفل.

تضاف النشا إلي الماء وتقلب جيدا وترع علي النار حتي يتماسك القوام قليلا ويصل إلي اللون الشفاف،يترك قليلا ليبرد، يخلط المايونيز و الزبادي ز الثوم و المكونات كلها مع الخل و الملح و الفلفل في المحضر الطعام حتي تمام التمازج، ثم يضاف لهم النشا بالماء السابق تسخينها ويخلط جيدا مع المكونات في محضرة الطعام، لتحصل علي أشهي و أطيب ثومية.