معمول تمر بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة يذوب في الفم

معمول تمر ، من أشهى وأطيب وأشهر الحلويات والمخبوزات الشرقية السعودية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، وهو يندرج تحت قائمة الحلويات التي تصنع في العيد كالغريبة، وبسكويت السابليه الفاخر، واللانكشير الفاخر إلا إنه لكل بلد الحلوى الخاص بها، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبمذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وبشكله الجذاب والخرافة أيضا، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تتطلب وقت ولا مجهود، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معمول تمر بطريقة سهلة وبألذ معمول ممكن تجربوه، وأحلى من الجاهز.

مكونات معمول تمر

تتكون طريقة عمل معمول تمر من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب دقيق.

كوب من السمنة المثلجة.

نصف ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

ربع كوب من الماء البارد.

ربع كوب سكر حبيبات.

مقادير الحشوة

500 جم معجون تمر.

ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل معمول تمر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، ودون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسمنة ونعجن جيدا باليد حتى يتشرب الدقيق السمنة ونحصل على عجينة ناعمة.

ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه معجون التمر والسمنة، ثم نعجن جيدا باليد.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة جدا ومتساوية في الحجم.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه السكر ورائحة الكحك والماء البارد، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يذوب السكر.

ثم نضيف خليط الماء على العجينة ونعجن جيدا.

بعد ذلك نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نقوم بحشو كل كرة من العجين بكرة من التمر، ثم نغلق الكرات ونكورها مرة ثانية، ونرصهم في الصينية.

ثم نحضر مكبس المعمول، ثم نضغط به على الكرات.