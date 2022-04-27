نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنافة الفنجان بالمكسرات أحلى وأسرع كنافة بمذاق رائع في المقال التالي

كنافة الفنجان بالمكسرات من الحلويات اللذيذة التي يمكنك إعدادها بكل سهولة فهي تعد من أسرع وصفات الكنافة وأبسطها، كما تتميز بشكلها المميز والجذاب، وتعتبر من الوصفات البسيطة في طريقة عملها وسهلة التحضير بدون جهد ولا وقت طويل ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، والكنافة من الحلويات الشرقية المعروفة التي تتعدد وصفات عملها بأكثر من طريقة وبحشوات متنوعة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كنافة الفنجان بالمكسرات بخطوات بسيطة وسهلة وبأقل وقت وجهد. مكونات كنافة الفنجان بالمكسرات ربع كيلو كنافة 250 جرام

2 ملعقة كبيرة من سكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة السائلة (100 جرام ).

2 ملعقة كبيرة من الشربات أو العسل. مكونات الحشو : 2 ملعقة كبيرة من السوداني المطحون (أي نوع مكسرات حسب الرغبة )

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الشربات.

ملعقة كبيرة من ماء الورد أو ملعقة صغيرة من الفانيليا.

يمكن تغير الحشو حسب الرغبة (قشطة أو نوتيلا ). مكونات الشربات : كوب من السكر

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة صغيرة من الليمون. طريقة التحضير نضع كوب من السكر مع كوب إلا ربع من الماء على النار وبعد أن يغلى نضيف ملعقة صغيرة من الليمون ويترك يغلى لمدة 5 دقائق للحصول على شربات تقيل ويرفع من على النار ليبرد تماماً قبل الاستخدام . قومى بتقطيع الكنافة جيداً إلى قطع صغيرة ومن الأفضل وضعها في الكبة للحصول على كنافة ناعمة ومتماسكة. بعد ذلك أضيفي عليها السكر البودرة وقلبي جيداً ثم أضيفي ملعقتين من الشربات أو العسل ونصف كوب من الزبدة أو السمنة ولضمان الحصول على كنافة طرية نستخدم الزبدة أفضل وقومى بتقليب الكنافة مع باقي المكونات حتى تمتزج جيداً. ثم قومى بتحضير الحشو بوضع المكسرات مع جوز الهند وإضافة ملعقتين من الشربات و ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة من ماء الورد أو ملعقة صغيرة من الفانيليا وقلبي جيداً حتى يصبح الحشو متماسك. ثم أحضرى فنجان وقومى بوضع طبقة من البلاستيك الغذائي داخل الفنجان وترك أطراف الكيس من الخارج حتى يسهل إخراج الكنافة . قومي بوضع كمية صغيرة من خليط الكنافة في الفنجان واضغطي جيداً لتتماسك. قومي بعمل تجويف في المنتصف لتضعي به ملعقة صغيرة من الحشو ثم أضيفي طبقة أخرى من الكنافة فوق الحشو للتغطية مع الضغط جيداً لتتماسك الكنافة وتأخذ شكل الفنجان. .ثم قومى برفع الكيس من الأطراف لإخراج الكنافة بكل سهولة، ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية وهى تكفى لعمل 10 قطع من كنافة الفنجان. ثم نضع الكنافة في صينية مدهونة بالسمنة وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة ثم نشعل الشواية حتى تأخذ لون ذهبي. تسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كنافة الفنجان بالمكسرات أحلى وأسرع كنافة بمذاق رائع - ثقفني

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