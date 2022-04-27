نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كحك العيد الدايب..مقادير عمل كحك العيد وسر قوامه الناعم بتاع المحلات بمقادير اقتصادية في المقال التالي
مقادير عمل كحك العيد وسر قوامه الناعم، طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات في عدة نقاط بسيطة متربعة على عرش البحث خلال هذه الأيام بسبب اقتراب عيد الفطر الذي تعود فيه أبناء الشعب المصري على عمل الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة كنوع من الاحتفال بحلول العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
مقادير عمل كحك العيد وسر قوامه الناعم
إذا كنتي ترغبين في توفير النقود المدفوعة في شراء الكعك من المحلات فعليكي تعلم طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات والمتلخصة فيما يلي:
مقادير عمل كحك العيد الدايب
لإدخال البهجة والسعادة في قلوب أسرتك في عيد الفطر بعمل الكحك بالمكونات الآتية:
- كيلو دقيق.
- نصف كوب زبدة.
- 3 ملاعق سمسم.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة خميرة صغيرة.
- ملعقة سكر كبيرة.
- 2 كوب سمن بلدي.
- ذرة ملح.
- رائحة كعك بمقدار ملعقة.
- سكر ناعم بودرة لتزين الكعك.
طريقة عمل الكحك العيد الناعم
- تجهيز الكعك الدايب لا يحتاج منك خطوات كثيرة أو مجهود جبار فقط عليكي اتباع الخطوات الآتية وستصنعين كعك ناجح:
- توضع ملعقة السكر وملعقة الخميرة في الماء الدافئ وتترك جانبًا إلى أن تختمر.
- في إناء عميق يوضع الدقيق ويضاف له السمسم.
- توضع الزبدة والسمن البلدي على النار إلى أن تذوب ثم تضاف على الدقيق ويقلب الخليط جيدًا إلى أن تختفي السمن.
- يضاف خليط السكر والخميرة لخليط الدقيق والسمن ثم تعجن المكونات بالأيدي إلى أن تصبح العجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.
- تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة إلى أن تختمر.
- تشكل العجينة كور حجمها صغير وتنقش بالمنقاش المخصص لها وترص في القوالب الخاصة بكحك العيد ثم توضع في الصينية المخصصة للفرن ويجب ترك مسافة بين قطع كحك العيد أثناء رصه في الصينية.
- توضع الصينية في الفرن وتترك 20 دقيقة إلى أن يحصل الكعك على اللون الذهبي.
- بعد خروج الكعك من الفرن يترك إلى أن يبرد ثم يوضع في طبق التقديم ويرش على سطحه كمية بسيطة من السكر المطحون.
- بذلك تكوني صنعتي لأسرتك أحلى أنواع الكعك وتعلمتي طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات ولن تشتري الكعك من المحلات مرة أخرى إضافة إلى أنكي ستكونين متميزة بين معارفك وأصدقائك وأسرتك وسيفخر بك زوجك وأولادك بأنكي سيدة منزل من الطراز الأول.
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