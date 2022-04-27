كحك العيد الدايب..مقادير عمل كحك العيد وسر قوامه الناعم بتاع المحلات بمقادير اقتصادية

مقادير عمل كحك العيد وسر قوامه الناعم، طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات في عدة نقاط بسيطة متربعة على عرش البحث خلال هذه الأيام بسبب اقتراب عيد الفطر الذي تعود فيه أبناء الشعب المصري على عمل الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة كنوع من الاحتفال بحلول العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

مقادير عمل كحك العيد وسر قوامه الناعم

إذا كنتي ترغبين في توفير النقود المدفوعة في شراء الكعك من المحلات فعليكي تعلم طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات والمتلخصة فيما يلي:

مقادير عمل كحك العيد الدايب

لإدخال البهجة والسعادة في قلوب أسرتك في عيد الفطر بعمل الكحك بالمكونات الآتية:

كيلو دقيق.

نصف كوب زبدة.

3 ملاعق سمسم.

كوب ماء دافئ.

ملعقة خميرة صغيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

2 كوب سمن بلدي.

ذرة ملح.

رائحة كعك بمقدار ملعقة.

سكر ناعم بودرة لتزين الكعك.

طريقة عمل الكحك العيد الناعم