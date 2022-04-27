الغريبة يعني السهل الممتنع..مقادير عمل الغريبة الناعمة على أصولها بتاعة زمان اللي بتدوب في البوء دوبان

مقادير عمل الغريبة الناعمة على أصولها بتاعة زمان، تتنوع مقادير الغريبة وفقًا لكل وصفة محددة، كما أنها تتنوع وفقًا لكل منطقة، وقد تكون العناصر الرئيسية لها واحدة لكن في كل منطقة يتفنن عشاق هذا ألون من الحلويات بتجهيزها بأكثر من طريقة، كما تختلف تسمية وطريقة نطق من منطقة إلى أخري، فقد يطلق عليها في الجزائر الغريبية بينما يطلق عليها الغريبة في تونس وليبيا، ويطلق عليها في مصر الغُرَيِّبَة، لذل يتم عرض مقاديرها بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الغريبة الناعمة على أصولها

لكي يتمكن الشخص من التعرف على المقادير المضبوطة لها، يجب اتباع التالي:

مكونات عمل الغريبة الناعمة

2 كوب من الطحين المنخول.

1 كوب من السكر البودرة.

كوب واحد من الزبد المنقى، بحيث يكون بنفس درجة حرارة الغرفة.

ربع معلقة من الملح.

بعض المكسرات من أجل تزين الغريبة ، على سبيل المثال عين الجمل، أو السوداني، أو استخدام الفستق، أو الكريز.

خطوات تحضير عمل الغريبة الناعمة