نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغريبة يعني السهل الممتنع..مقادير عمل الغريبة الناعمة على أصولها بتاعة زمان اللي بتدوب في البوء دوبان في المقال التالي
مقادير عمل الغريبة الناعمة على أصولها بتاعة زمان، تتنوع مقادير الغريبة وفقًا لكل وصفة محددة، كما أنها تتنوع وفقًا لكل منطقة، وقد تكون العناصر الرئيسية لها واحدة لكن في كل منطقة يتفنن عشاق هذا ألون من الحلويات بتجهيزها بأكثر من طريقة، كما تختلف تسمية وطريقة نطق من منطقة إلى أخري، فقد يطلق عليها في الجزائر الغريبية بينما يطلق عليها الغريبة في تونس وليبيا، ويطلق عليها في مصر الغُرَيِّبَة، لذل يتم عرض مقاديرها بطريقة سهلة وبسيطة.
مقادير عمل الغريبة الناعمة على أصولها
لكي يتمكن الشخص من التعرف على المقادير المضبوطة لها، يجب اتباع التالي:
مكونات عمل الغريبة الناعمة
- 2 كوب من الطحين المنخول.
- 1 كوب من السكر البودرة.
- كوب واحد من الزبد المنقى، بحيث يكون بنفس درجة حرارة الغرفة.
- ربع معلقة من الملح.
- بعض المكسرات من أجل تزين الغريبة ، على سبيل المثال عين الجمل، أو السوداني، أو استخدام الفستق، أو الكريز.
خطوات تحضير عمل الغريبة الناعمة
- في وعاء واسع عميق، يوضع كل من السكر الناعم والزبد، مع التقليب جيدًا حتى العثور على عجينة متماسكة نوعًا ما باستخدام المضرب الكهربي أو باستخدام العجان الكهربي، يستمر ذلك حتى يتجانس المزيج ويصبح كريمي القوام.
- ثم بعد ذلك يضاف باقي المكونات من الطحين والملح مع الاستمرار في الضرب فيهم بواسطة المضرب حتى العثور على القوام المرغوب فيه وتتشكل لديك عجينة.
- توضع بعد ذلك عجينة الغريبة في كيس نايلون لكي ترتاح في الثلاجة لفترة زمنية تصل إلى 30 دقيقة.
- يتم إخراج العجينة من الثلاجة ثم البدء في تشكيلها على الشكل الدائري ويضاف فيها المكسرات على حسب الرغبة، ثم ترص في الصينية أو الصاج فيه ورق من زبدة.
- يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتترك لفترة تصل إلى 10 دقائق أو 15 دقيقة على الأكثر.
- يجب الحرص على ترك مسافات قليلة بين القطع في الصينية.
- يجب أن تكون درجة حرارة الفرن تقريبًا حوالي 120 درجة مئوية لكي تحتفظ الأشكال بلونها.
- عندما يصبح لونها ذهبي، يتم إخراجها من الفرن، ثم تترك حتى تبرد ثم ترص في طبق للتقديم.
- وبذلك نكون قدمنا لكم المقادير المضبوطة لعمل الغريبة.
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