نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتي فور العيد الفاخر هش وناعم بأسرار أشهر محلات الحلويات في المقال التالي

بيتي فور العيد الفاخر من المخبوزات التي تحرص ربات البيوت على إعدادها مع اقتراب العيد للشعور بفرحة العيد مع مشاركة أفراد الأسرة في عملها، .ويعتبر من المخبوزات السهلة والسريعة في التحضير التي يمكنك إعدادها في أي وقت، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة وسهلة وبأسرار محلات الحلويات لعمل بيتي فور العيد الفاخر هش وناعم تفتخري به أمام أسرتك وأقاربك وتقدميه لضيوفك في العيد وسوف ينال إعجابهم بكل تأكيد وسيسألك الجميع عن طريقة عمله، اتبعي فقط الخطوات بدقة وسوف تحصلين على بيتي فور رائع مثل المحلات بشكل رائع ومذاق مميز . مكونات عمل بيتي فور العيد الفاخر

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر المطحون.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. للتزيين فورماسيلا ألوان + شوكولاتة خرز.

شوكولاتة بيضاء أو داكنة (تذوب في الفرن أو على إناء به ماء دافئ ).

مكسرات مطحونة (بندق ، لوز ، سوداني)

جوز هند. طريقة التحضير ضعي الزبدة في إناء عميق وتكون بدرجة حرارة الغرفة ثم أضيفي عليها السكر البودرة واخفقي بالمضرب الكهربائي.

بعد ذلك أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي جيداً حتى تختفي البيضة تماماً في الخليط وتمتزج مع جميع المكونات .

ثم قومي بإضافة الدقيق بعد نخلة جيداً وقلبي المكونات بالملعقة حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة ثم ضعيها في الثلاجة لتتماسك.

وبعد إخراج العجينة من الثلاجة قومي بتقسيمها إلى نصفين أضيفي على النصف الأول ملعقة كبيرة من الكاكاو وقلبي جيداً حتى تأخذ اللون البني .

وأضيفي على النصف الثاني من العجينة ملعقة كبيرة من الدقيق حتى نحصل على قوام متوازن .

بعد ذلك أحضري القمع أو كيس الحلواني لأنه أسهل وأسرع من الماكينة واختاري الأشكال المحببة لأسرتك مثل شكل الوردة أو النجمة وقومي بتشكيل العجينة بكيس الحلواني مع الضغط للأسفل لتأخذ شكل الوردة أو النجمة.

تشكل العجينة في صينية مدهونة بمسحة زيت خفيفة جداً. طريقة التسوية في الفرن للتسوية ضعي البيتي فور في فرن ساخن درجة حرارته 180 مئوية أما في البوتاجاز يسوى من أسفل أولاً ثم نشعل الشواية للحصول على اللون الذهبي الخفيف .

ولنجاح عمل البيتي فور يفضل اختبار العجينة بوضع قطعتين في الفرن لمعرفة جودة قوام العجينة فإذا زاد حجمها كثيراً وتغير شكلها القطعة قومي بإضافة قليل من الدقيق لها قبل تشكيل باقي الكمية.

قومي بوضع نصف العجينة في الثلاجة أثناء تشكيل النصف الثاني حتى لا يتأثر بالحرارة، وأيضاً ضعي كل صينية بعد الانتهاء من التشكيل في الثلاجة حتى يأتي دورها في التسوية.

يفضل استخدام الشوكولاتة المذابة عند عمل البيتي فور قبل العيد بفترة لأنها أفضل من المربي.

للتزيين قومي بضع كمية من الشوكولاتة البيضاء أو الداكنة أو المربى في وسط قطعة من البيتي فور الفاتح ثم نلصقها مع قطعة ثانية واضغطي برفق حتى تتماسك.

قومي بوضع نصف قطعة البيتي فور في الشوكولاتة المذابة ثم ضعيها في الفورماسيلا أو جوز الهند أو المكسرات المطحونة للتزيين. عمر شويل - جدة بيتي فور العيد الفاخر هش وناعم بأسرار أشهر محلات الحلويات - ثقفني

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