بوريك باللحم المفروم بأسهل وأسرع طريقة وبنكهة مميزة ولذيذة جداً

بوريك باللحم المفروم ، من ألذ وأشهى حشوات البوريك، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما يحظى بإقبال الكثير، نظراً لمذاقه الرائع والمميز، حيث يتميز المطبخ التركي بأكلاته ومعجناته اللذيذة والمتنوعة، كما انتشر بكثرة في الوطن العربي، ونال على إعجاب الجميع أيضاً، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة البوريك التركي بالجبنة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بوريك باللحم المفرم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بوريك باللحم المفروم

يتكون البوريك التركي باللحم المفروم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه المذاق اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم جلاش.

بيضة.

كوب حليب.

ربع كوب زيت.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير الحشوة

700 جم لحم مفروم.

القليل من الزيت.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من هريسة الفلفل الأحمر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بوريك باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت واللحم المفروم، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحم.

ثم نضيف البصل المفروم والملح والبهارات المشكلة والبابريكا والفلفل الأسود ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل.

ثم نضيف الهريسة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط وتنضج الحشوة.

بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم ناعم ونقلب قليلا.

ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والزيت والبيضة والملح والفلفل الأسود ونخلط جيدا تى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نحضر صيني كبيرة، ثم نضع فيها ورقتين من الجلاشن ثم نسقيهم بخليط الحليب.

ثم نوزع فوقهم على الطرف طوليا مقدار من الحشوة، ثم نلف الجلاش رول، ثم نرص الرول في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نسكب خليط الحليب المتبقي فوق الرولات، ثم نغطي الصينية بكيس بلاستيك ونتركهم يتشربوا الحليط لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقطع الرولات إلى أصابع صغيرة.