طريقة عمل البيتي فور المقرمش اللذيذ في البيت زي أشهر المحلات وبمقادير مظبوطة

طريقة عمل البيتي فور، هو فرنسي الأصل، ولكن يستخدم بكثرة ضمن مخبوزات العيد، المعروفة لأنه سهل جداً، والبعض يفضله مع كوب من الشاي أو القهوة في الفطار، وهو شبيه بالبسكويت (بسكويت العيد)، ولكن يختلف بعض الاختلاف عنه، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال، وهو عبارة عن دقيق وسمن وسكر وبيض، مع إضافة بعض النكهات مثل الفانيليا أو الكاكاو أو ماء ورد، وغيرها من النكهات اللذيذة، وبعد أن تتم تسويته تضاف بعض من المكونات لتزينها، مثل المربى أو الشوكولاته البيضاء أو الغامقة، أو الكريمة الحلوى، وغيرها حسب الرغبة، مع إضافة بعض من المكسرات حسب الرغبة، مثل الفستق المجروش أو السوداني المجروش أو الشيكولاته الفارماسيه.

طريقة عمل البيتي فور

يوجد مقادير بالكيلو ومقادير بالكوب. وسوف نتعرف على كلاً منهما.

مقادير الكيلو:-

1 كيلو دقيق.

700 جرام زبدة.

250 جرام سكر ناعم.

6 صفار بيض.

ملعقة فانيليا.

يمكن الاستغناء عن بياض البيض واستبداله ب100 جرام من اللبن

مقادير الكوب:-

6 كوب دقيق.

3 كوب زبدة.

1 كوب ونصف سكر ناعم.

6 صفار بيض.

ملعقة فانيليا.

يمكن الاستغناء عن بياض البيض واستبداله بكوب من اللبن

خطوات تحضير البيتي فور في البيت