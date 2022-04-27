طريقة فرد الشعر بالنشا الطريقة الطبيعية المجربة وداعا للمكواة والبروتين

طريقة فرد الشعر بالنشا بمجموعة خطوات سهلة وبسيطة غير متوقعة، والشعر تاج فوق رأس المرأة وهذه المقولة هي التي تحدد مدى أهمية الشعر، لذلك تبحث جميع الفتيات عن الأشياء التي تجعل الشعر ناعم ومفرود لأن كلما كان الشعر ناعم ولامع زاد جمال المرأة، وتعد هذه الطريقة من الطرق الطبيعية المضمونة لفرد الشعر في المنزل بدون تكاليف، واليوم سوف نعرض من خلال هذه المقالة مكونات عمل فرد الشعر بالنشا وخطوات تحضيره واستخدامه.

مكونات فرد الشعر بالنشا طبيعياً

سوف نتحدث على مكونات طبيعية تستخدم في فرد الشعر بالنشا بدون مكواة ولا بروتين وهذه المكونات كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو أي زيت شعر خفيف.

طريقة تحضير الخلطة

تعتبر طريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر وفرده من الطرق الغير مكلفة الطبيعية التي سوف نتحدث عليها الآن وهي كما يلي:-

نحضر إناء يوضع على النار ونضع به كوب من الماء الساخن ونضيف عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً حتى يذوب النشا. نضع الإناء على النار ونتركه لمدة دقيقة حتى يصبح القوام ثقيلاً. ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على النشا ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بتسريح الشعر قبل وضع الخلطة ثم نضع الخليط على الشعر نفسه وليس فروة الرأس. نقسم الشعر أربعة حتى نضع الخلطة بشكل جيد ثم نغطي الرأس ونتركه لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين. تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع حتى نحصل على نتيجة غير مصدقة.

كيراتين فرد الشعر بالخميرة

يتكون كيراتين فرد الشعر بالخميرة من مكونات قليلة جداً موجودة في كل مكان وهي كما يلي:-

المكونات

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من ملح البحر.

ملعقة كبيرة من زيت طبيعي له رائحة مفضلة لديك.

الطريقة