طريقة تحضير الكحك الساخن للعيد بطريقة تحتفظ بطعمه ورائحته لمدة طويلة

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طريقة تحضير الكحك الساخن الذائب في الفم حيث يتم إعدادها في المنزل بسهولة، لأن كل مكوناته متوفرة بكثرة في معظم المنازل لذلك يتم إعداده في أي وقت، وهو يعتبر من الحلويات الشعبية المعروفة لذلك الكثير من البيوت المصرية تقوم بإعداده في المناسبات السعيدة مثل الأعياد، وهذه العادات هي التي تجعلنا نشعر بالسعادة والفرحة وقرب العيد، لذلك نقوم هذه الأيام بتقديم كل ما يتعلق بحلويات العيد والآن سوف نتعرف على مكونات عمل الكحك الساخن وطريقة تحضيره بكل بساطة من خلال هذه المقالة.
مكونات عمل الكحك الساخن
تعتبر مكونات عمل الكحك الساخن من المكونات السهلة البسيطة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- نصف كوب من السمسم.
- ٦٠٠ جرام من السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
- نصف كوب من الماء الدافئ.ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- باكت من الكريم شانتيه البودر.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتعرف على أبسط طريقة لعمل مخبوزات العيد اللذيذة التي يحبها الجميع وهي كما يلي:-
- نضع إناء على النار ونضع به كمية السمنة المطلوبة ونتركها على النار حتى تسخن وتقدح.
- ثم نضع في العجان نصف كمية الدقيق ونضيف عليه باكت الكريمة وريحة الكحك والسمسم المحمص ( السمسم الني نضعه مع السمنة ).
- ونضيف عليهم البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نخلط في وعاء آخر اللبن الدافئ والماء والسكر والخميرة ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات.
- نترك خليط الخميرة قليلاً حتى تخمر ثم نسكب السمنة الساخنة على خليط المكونات الجافة.
- نشغل العجان على أقل سرعة ونعجن جيداً إذا لم يوجد عجان نسكب السمنة بالتدريج ونقلب باستخدام ملعقة خشبية.
- بعد أن يتشرب الدقيق السمنة بالكامل وحصلنا على عجينة سهلة التشكيل نسكب عليه خليط الخميرة ونعجن.
- نقطع العجين كرات صغيرة وندورها جيداً حتى لا تصبح متشققه عند التشكيل.
- ثم نقوم بوضع الحشوة المرغوبة بداخلها ونقوم بتشكيلها على حسب الرغبة بالمنقاش أو الأشكال المخصصة.
- نرص العجين في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى يأخذ الكعك اللون الذهبي.
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