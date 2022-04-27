طريقة تحضير الكحك الساخن للعيد بطريقة تحتفظ بطعمه ورائحته لمدة طويلة

طريقة تحضير الكحك الساخن الذائب في الفم حيث يتم إعدادها في المنزل بسهولة، لأن كل مكوناته متوفرة بكثرة في معظم المنازل لذلك يتم إعداده في أي وقت، وهو يعتبر من الحلويات الشعبية المعروفة لذلك الكثير من البيوت المصرية تقوم بإعداده في المناسبات السعيدة مثل الأعياد، وهذه العادات هي التي تجعلنا نشعر بالسعادة والفرحة وقرب العيد، لذلك نقوم هذه الأيام بتقديم كل ما يتعلق بحلويات العيد والآن سوف نتعرف على مكونات عمل الكحك الساخن وطريقة تحضيره بكل بساطة من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل الكحك الساخن

تعتبر مكونات عمل الكحك الساخن من المكونات السهلة البسيطة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

نصف كوب من السمسم.

٦٠٠ جرام من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

نصف كوب من الماء الدافئ.ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

باكت من الكريم شانتيه البودر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على أبسط طريقة لعمل مخبوزات العيد اللذيذة التي يحبها الجميع وهي كما يلي:-