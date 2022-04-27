بياض ملفت ليلة العيد مع ماسك القهوة والخل لكل فتاة محبة للجمال

خطوات عمل ماسك القهوة والخل البسيطة لبياض ملفت للأنظار ليلة العيد، حيث تعمل القهوة بوجه عام على تفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء والدهون والتخلص من الجلد الميت وهي تعتبر مقشر طبيعي للبشرة، وتقضي على احمرار والتهاب البشرة، كما أن يلعب الخل دور كبير في التخلص من الأوساخ التي تتكون داخل مسام البشرة، واليوم من خلال هذه المقالة سوف نعرض على جميع مشاهدين موقع ثقفني مكونات عمل ماسك القهوة والخل وكيفية تحضيره في المنزل واستخدامه كما سوف نتحدث عن طريقة أخرى لأصحاب البشرة الحساسة.

مكونات عمل ماسك القهوة والخل

تعتبر مكونات عمل ماسك القهوة والخل من المكونات الشائعة التي نستخدمها في المنزل باستمرار فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من القهوة.

النشا ( ملعقة صغيرة منه ) أو اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

قليل من معجون الأسنان.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة إعداد الماسك واستخدامه

تتنوع طرق عمل الماسكات والخلطات الطبيعية على حسب كل تجربة ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على طريقة عمل هذا الماسك الرهيب في التبييض وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة صغيرة من القهوة وملعقة صغيرة من الخل ونقلب جيداً حتى تذوب القهوة. ثم نضيف عليهم ملعقة من النشا أو اللبن البودرة ونضيف عليه ملعقة من البيكنج بودر ونحرك باستمرار عند وضع كل مكون. في النهاية نقوم بإضافة قليل من معجون الأسنان ( لأصحاب البشرة الحساسة يستخدم الماسك لتبييض الجسم فقط وليس الوجه ). نخلط جميع المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح لدينا خليط كريمي متجانس. ثم نضع قليل من الماسك على البشرة ونتركه حتى يجف لمدة ربع ساعة أو أقل. بعد ذلك نقوم بفرك الماسك برفق ثم نغسله بالماء ويكرر الماسك ثلاث مرات بالأسبوع.

طريقة تبييض لأصحاب البشرة الحساسة

سوف نتعرف على ماسك بسيط وسريع المفعول لأصحاب البشرة الحساسة وهو كما يلي:-

المكونات

ملعقة صغيرة من الدقيق.

قليل من جيل الصبار أو أي كريم مرطب ( بمقدار ملعقة ).

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من حليب جوز الهند ( إذا توفر لديك ).

الطريقة